Российские защитники религиозной свободы обвинили латвийские власти в шантаже Православной церкви

14 сентября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Инициативу властей Латвии назвали грубым вмешательством в дела Православной церкви Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) обвинила власти Латвии в грубом вмешательстве в деятельность Православной церкви и ее шантаже. Заявление появилось в связи с провозглашением в одностороннем порядке независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата. «Налицо грубое вмешательство государственных органов в жизнь и деятельность одной из крупнейших религиозных организаций страны, нарушение принципа свободы совести, нормативное оформление попытки навязать религиозному сообществу страны конфронтационный антироссийский курс», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РАРС. Авторы послания отмечают, что законопроект готовился исключительно светскими властями Латвии — МИД, минюстом и органами госбезопасности, а саму Православную церковь просто проинформировали о ее новом статусе. «Вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга», — отмечается в заявлении. Принятие закона об автокефалии православной церкви Латвии сильно напоминает инициативу экс-президента Украины Петра Порошенко Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов» пытался дистанцировать Украинскую православную церковь от Москвы и изменить ее название, считают в РАРС. Авторы заявления призывают международное сообщество «дать непредвзятую и справедливую правовую оценку» инициативе латвийских властей. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) объединяет представителей крупнейших религиозных объединений страны. Также в нее входят общественные деятели, правозащитники и религиоведы. Ранее свое возмущение действиями властей Латвии высказали представители российского мусульманства. В заявлении на официальном сайте Центрального духовного управления мусульман России сказано, что «подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) обвинила власти Латвии в грубом вмешательстве в деятельность Православной церкви и ее шантаже. Заявление появилось в связи с провозглашением в одностороннем порядке независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата. «Налицо грубое вмешательство государственных органов в жизнь и деятельность одной из крупнейших религиозных организаций страны, нарушение принципа свободы совести, нормативное оформление попытки навязать религиозному сообществу страны конфронтационный антироссийский курс», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РАРС. Авторы послания отмечают, что законопроект готовился исключительно светскими властями Латвии — МИД, минюстом и органами госбезопасности, а саму Православную церковь просто проинформировали о ее новом статусе. «Вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга», — отмечается в заявлении. Принятие закона об автокефалии православной церкви Латвии сильно напоминает инициативу экс-президента Украины Петра Порошенко Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов» пытался дистанцировать Украинскую православную церковь от Москвы и изменить ее название, считают в РАРС. Авторы заявления призывают международное сообщество «дать непредвзятую и справедливую правовую оценку» инициативе латвийских властей. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) объединяет представителей крупнейших религиозных объединений страны. Также в нее входят общественные деятели, правозащитники и религиоведы. Ранее свое возмущение действиями властей Латвии высказали представители российского мусульманства. В заявлении на официальном сайте Центрального духовного управления мусульман России сказано, что «подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору».