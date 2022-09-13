Российских мусульман возмутило вмешательство Латвии в дела РПЦ

13 сентября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Мусульмане России возмутились решением парламента Латвии о независимости латвийской церкви Фото: Сергей Русанов Объявление парламента Латвии о независимости ее православной церкви от Московского патриархата вызвало негодование крупнейших муфтиятов России. Об этом сообщает президиум Центрального духовного управления мусульман России. «Подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору», — говорится в тексте заявления. В очередной раз в Европе, в угоду политической конъюнктуре, подрываются основы демократии, попираются права и свободы человека, заявили представители российского мусульманства. Заявление опубликовано на официальном сайте Центрального духовного управления мусульман России. По мнению муфтиев, вмешательство в устои церкви грозят серьезными потрясениями для всего человечества. Решение о провозглашении независимости латвийской православной церкви противоречит международным нормам, отметили в Координационном центре мусульман Северного Кавказа. «Религия находится над политическим институтом, и ее права незыблемы, использовать религию и ее организации в решении краткосрочных политических целей стеснялись даже древние тираны», — заявил замглавы Духовного собрания мусульман России Тагир Саматов. Он добавил, что ранее похожими методами от российских мусульман были оторваны религиозные организации латвийских единоверцев. Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами. Аналогичное решение приняли в Эстонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объявление парламента Латвии о независимости ее православной церкви от Московского патриархата вызвало негодование крупнейших муфтиятов России. Об этом сообщает президиум Центрального духовного управления мусульман России. «Подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору», — говорится в тексте заявления. В очередной раз в Европе, в угоду политической конъюнктуре, подрываются основы демократии, попираются права и свободы человека, заявили представители российского мусульманства. Заявление опубликовано на официальном сайте Центрального духовного управления мусульман России. По мнению муфтиев, вмешательство в устои церкви грозят серьезными потрясениями для всего человечества. Решение о провозглашении независимости латвийской православной церкви противоречит международным нормам, отметили в Координационном центре мусульман Северного Кавказа. «Религия находится над политическим институтом, и ее права незыблемы, использовать религию и ее организации в решении краткосрочных политических целей стеснялись даже древние тираны», — заявил замглавы Духовного собрания мусульман России Тагир Саматов. Он добавил, что ранее похожими методами от российских мусульман были оторваны религиозные организации латвийских единоверцев. Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами. Аналогичное решение приняли в Эстонии.