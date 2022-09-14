Власти РФ урежут льготы для покупателей автомобилей из-за санкций

«Коммерсант»: в России на треть сократят господдержку автопрома в 2023 году

15 сентября 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Объем господдержки спроса в автопроме в 2023 году сократят более чем на треть Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти РФ сократят бюджет господдержки спроса в автопроме в 2023 году. Льготные автокредитование и лизинг профинансирует менее чем на 10 млрд рублей, сократив их объемы на треть. В России сократят господдержку спроса в автопроме в 2023 году из-за недостатка платежей отрасли, вызванной потерей прибыли от иностранных компаний, сообщают источники « Коммерсанта », знакомые с ходом подготовки бюджета. Они добавили, что обсуждается сумма значительно ниже 10 млрд рублей против 15,1 млрд рублей, выделенных в прошлом году. Ранее сообщалось, что Минфин РФ сократил на 10% незащищенные расходы бюджета ведомств на 2023 год. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что на поддержку спроса на автомобили будет выделено 20,7 млрд рублей.

Власти РФ сократят бюджет господдержки спроса в автопроме в 2023 году. Льготные автокредитование и лизинг профинансирует менее чем на 10 млрд рублей, сократив их объемы на треть. В России сократят господдержку спроса в автопроме в 2023 году из-за недостатка платежей отрасли, вызванной потерей прибыли от иностранных компаний, сообщают источники «Коммерсанта», знакомые с ходом подготовки бюджета. Они добавили, что обсуждается сумма значительно ниже 10 млрд рублей против 15,1 млрд рублей, выделенных в прошлом году. Ранее сообщалось, что Минфин РФ сократил на 10% незащищенные расходы бюджета ведомств на 2023 год. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что на поддержку спроса на автомобили будет выделено 20,7 млрд рублей.