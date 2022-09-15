Глава ЛНР заявил, что статус региона в составе РФ не важен

Глава ЛНР Пасечник заявил, что статус региона в составе РФ не важен

15 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

По словам Пушилина, основная задача ЛНР сейчас — освободить свою территорию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не важно в каком статусе ЛНР будет в составе России, главное — освободить ее территорию. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Герой ЛНР». «Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе. Представитель [ЛНР в Москве] все равно будет, будем ли мы республикой или областью. Представительство на территории России в любом случае будет. Об этом говорить пока рано. Основная наша задача — освободить нашу территорию», — передает слова Пасечника РБК. Ранее глава республики заявил, что ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту и находятся вблизи границ ЛНР. «Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сообщил Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики».

Не важно в каком статусе ЛНР будет в составе России, главное — освободить ее территорию. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Герой ЛНР». «Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе. Представитель [ЛНР в Москве] все равно будет, будем ли мы республикой или областью. Представительство на территории России в любом случае будет. Об этом говорить пока рано. Основная наша задача — освободить нашу территорию», — передает слова Пасечника РБК. Ранее глава республики заявил, что ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту и находятся вблизи границ ЛНР. «Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сообщил Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики».