Глава ЛНР заявил, что статус региона в составе РФ не важен

Глава ЛНР Пасечник заявил, что статус региона в составе РФ не важен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
По словам Пушилина, основная задача ЛНР сейчас — освободить свою территорию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Не важно в каком статусе ЛНР будет в составе России, главное — освободить ее территорию. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Герой ЛНР».

«Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе. Представитель [ЛНР в Москве] все равно будет, будем ли мы республикой или областью. Представительство на территории России в любом случае будет. Об этом говорить пока рано. Основная наша задача — освободить нашу территорию», — передает слова Пасечника РБК.

Ранее глава республики заявил, что ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту и находятся вблизи границ ЛНР. «Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сообщил Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Не важно в каком статусе ЛНР будет в составе России, главное — освободить ее территорию. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Герой ЛНР». «Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе. Представитель [ЛНР в Москве] все равно будет, будем ли мы республикой или областью. Представительство на территории России в любом случае будет. Об этом говорить пока рано. Основная наша задача — освободить нашу территорию», — передает слова Пасечника РБК. Ранее глава республики заявил, что ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту и находятся вблизи границ ЛНР. «Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сообщил Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...