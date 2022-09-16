Mash: Познер экстренно госпитализирован

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Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, познер владимир
Владимир Познер заразился коронавирусом Фото:

Телеведущего Владимира Познера экстренно госпитализировали в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести, сообщает Mash в telegram-канале. В этом году легенде телевидения исполнилось 88 лет. До этого коронавирусом он не болел.

«У Владимира Владимировича со вчера был кашель, головная боль и общая слабость. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую. Тест показал положительный результат. Познера решили забрать в больницу. На фоне сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений) врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщает Mash.

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Телеведущего Владимира Познера экстренно госпитализировали в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести, сообщает Mash в telegram-канале. В этом году легенде телевидения исполнилось 88 лет. До этого коронавирусом он не болел. «У Владимира Владимировича со вчера был кашель, головная боль и общая слабость. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую. Тест показал положительный результат. Познера решили забрать в больницу. На фоне сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений) врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщает Mash.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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