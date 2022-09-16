Mash: Познер экстренно госпитализирован

Владимир Познер заразился коронавирусом
Телеведущего Владимира Познера экстренно госпитализировали в московскую клинику с ковидом в состоянии средней тяжести, сообщает Mash в telegram-канале. В этом году легенде телевидения исполнилось 88 лет. До этого коронавирусом он не болел.
«У Владимира Владимировича со вчера был кашель, головная боль и общая слабость. Температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую. Тест показал положительный результат. Познера решили забрать в больницу. На фоне сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений) врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщает Mash.
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