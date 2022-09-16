Диетолог Гинзбург пояснил разницу между соками и фруктами

Диетолог Гинзбург: фрукты полезнее соков благодаря клетчатке

17 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

При производстве соков исчезает клетчатка Фото: Размик Закарян © URA.RU Фрукты содержат клетчатку, которая практически полностью исчезает при производстве соков. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Раньше все соки приравнивали к фруктам, то есть если апельсин полезный, то и сок полезен. Оказалось, что это далеко не одно и то же. Это все определяется скоростью, с которой всасываются сахара. Понятно, что из сока всасывается быстрее, как из любой жидкости. Второе отличие от цельных фруктов: соки оказались обделены клетчаткой. А некоторые соки дополнительно осветляют, очищают, то есть выводят остатки клетчатки, которые туда попадают», — сказал Михаил Гинзбург. Диетолог подчеркнул, что часть соков и вовсе вредна для здоровья. «Фруктовые соки, особенно осветленные, в настоящее время считаются вредным продуктом. Неосветленные соки менее вредны. Пока неплохо говорят об овощных соках, если туда не добавлен сахар. Это морковный, морковно-тыквенный сок. Даже морковно-яблочный с мякотью и то гораздо полезнее, чем просто яблочный», — уточнил он.

Фрукты содержат клетчатку, которая практически полностью исчезает при производстве соков. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Раньше все соки приравнивали к фруктам, то есть если апельсин полезный, то и сок полезен. Оказалось, что это далеко не одно и то же. Это все определяется скоростью, с которой всасываются сахара. Понятно, что из сока всасывается быстрее, как из любой жидкости. Второе отличие от цельных фруктов: соки оказались обделены клетчаткой. А некоторые соки дополнительно осветляют, очищают, то есть выводят остатки клетчатки, которые туда попадают», — сказал Михаил Гинзбург. Диетолог подчеркнул, что часть соков и вовсе вредна для здоровья. «Фруктовые соки, особенно осветленные, в настоящее время считаются вредным продуктом. Неосветленные соки менее вредны. Пока неплохо говорят об овощных соках, если туда не добавлен сахар. Это морковный, морковно-тыквенный сок. Даже морковно-яблочный с мякотью и то гораздо полезнее, чем просто яблочный», — уточнил он.