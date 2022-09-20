Школы Перми халатно отнеслись к главному патриотическому проекту РФ

Церемония поднятия флага выполняется не во всех школах Перми

20 сентября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Церемония поднятия флага РФ должна начинать каждую учебную неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ряде школ Перми к новой церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ отнеслись формально, а у других просто нет или самих флагов или понимания, как правильно проводить мероприятие. По словам главы комитета по социальной политике городской думы Натальи Росляковой, «есть ситуации, когда его [флаг] вообще онлайн показывают». Проблему на заседании комитета озвучил депутат Александр Ивонин, к которому поступили жалобы от родителей школьников. «Есть ли регламент этой процедуры? Потому что дети смеются, сами учителя не знают в землю флаг воткнуть или как…», — обратился Ивонин к коллегам на заседании. Наталья Рослякова, которая также является директором пермского Дворца детского и юношеского творчества, в ответ сообщила, что церемония регламентирована «указом президента». В школах открыты ставки советников директоров по воспитанию, которые проходили необходимое обучение, как и она сама. Однако пока не везде все гладко, отметила депутат. «У кого-то нет флагштока, у кого-то нет элементарно красивого российского флага, который бы имел свою стойку, которую можно было бы поставить. И смех где-то наверно не без причины, где-то не срабатывают, может быть, учителя, возможно, где-то не срабатывают семьи, потому что (для вас это может новость) некоторые родители пишут заявления, что они не хотят, чтобы воспитывали их ребенка в духе политизации или идеологии», — заявила Рослякова. Она посоветовала коллегам проверить, как проходит церемония в школах в их избирательных округах. Депутат Василий Кузнецов в свою очередь заметил, что это работа департамента образования мэрии. Он предложил пригласить его начальника Анну Деменеву на заседание комитета для отчета. Ранее в департаменте образования URA.RU заявляли, что «флаги для проведения мероприятий в школах города закуплены и установлены за счет средств бюджета, что подтверждается соответствующими финансовыми документами». Это было ответом на жалобы родителей одной из школ, которых просили сдать деньги на флаг и герб. Перед началом учебного года депутаты уже обязывали чиновников доложить о реализации церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в школах. Активисты президентского движения «Общероссийский народный фронт» в свою очередь выяснили, что в Пермском крае флагштоками оборудованы менее половины образовательных учреждений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ряде школ Перми к новой церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ отнеслись формально, а у других просто нет или самих флагов или понимания, как правильно проводить мероприятие. По словам главы комитета по социальной политике городской думы Натальи Росляковой, «есть ситуации, когда его [флаг] вообще онлайн показывают». Проблему на заседании комитета озвучил депутат Александр Ивонин, к которому поступили жалобы от родителей школьников. «Есть ли регламент этой процедуры? Потому что дети смеются, сами учителя не знают в землю флаг воткнуть или как…», — обратился Ивонин к коллегам на заседании. Наталья Рослякова, которая также является директором пермского Дворца детского и юношеского творчества, в ответ сообщила, что церемония регламентирована «указом президента». В школах открыты ставки советников директоров по воспитанию, которые проходили необходимое обучение, как и она сама. Однако пока не везде все гладко, отметила депутат. «У кого-то нет флагштока, у кого-то нет элементарно красивого российского флага, который бы имел свою стойку, которую можно было бы поставить. И смех где-то наверно не без причины, где-то не срабатывают, может быть, учителя, возможно, где-то не срабатывают семьи, потому что (для вас это может новость) некоторые родители пишут заявления, что они не хотят, чтобы воспитывали их ребенка в духе политизации или идеологии», — заявила Рослякова. Она посоветовала коллегам проверить, как проходит церемония в школах в их избирательных округах. Депутат Василий Кузнецов в свою очередь заметил, что это работа департамента образования мэрии. Он предложил пригласить его начальника Анну Деменеву на заседание комитета для отчета. Ранее в департаменте образования URA.RU заявляли, что «флаги для проведения мероприятий в школах города закуплены и установлены за счет средств бюджета, что подтверждается соответствующими финансовыми документами». Это было ответом на жалобы родителей одной из школ, которых просили сдать деньги на флаг и герб. Перед началом учебного года депутаты уже обязывали чиновников доложить о реализации церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в школах. Активисты президентского движения «Общероссийский народный фронт» в свою очередь выяснили, что в Пермском крае флагштоками оборудованы менее половины образовательных учреждений.