Пожар возле поселка Флюс (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Екатеринбурженка Виктория собирает волонтеров для тушения крупного лесного пожара возле поселка Флюс (Свердловская область). В беседе с корреспондентом URA.RU девушка рассказала, что сотрудники МЧС уже приезжали к месту пожара, но за один раз потушить пламя не удалось.

«По сообщению местных жителей, пожарные были на месте и уехали. Проблема в том, что пожар начался на склоне, его не опахали и пламя начинает расходится. Люди повторно обратились в МЧС, им ответили, что наряд приедет завтра», — рассказал Виктория.

По предварительным данным от местных жителей площадь пожара составляет от одного до трех гектаров. «Крупный пожар начал гореть в сторону поселка, разгорается очень быстро. Пожарные сказали, что плуг на базе трактора не может пропахать землю, завтра вернутся с более серьезной техникой», — рассказал местный житель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в лесу под Екатеринбургом загорелся торф. Для тушения привлекались добровольцы отряда быстрого реагирования, однако оперативно потушить пожар не удалось.