В Екатеринбурге открыли четырехметровую копию главного ордена СССР. Фото

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Стелу установили в сквере на Эльмаше
Стелу установили в сквере на Эльмаше Фото:

В сквере на Эльмаше в Екатеринбурге установили четырехметровую стелу "Орден Победы", выполненную из нержавеющего металла, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. Монумент является точной копией высшего военного ордена СССР и самого дорогостоящего.

"С большим удовольствием принял участие в открытии стелы «Орден Победы» в сквере на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Турбинной", — написал Орлов. Благоустройством сквера занялись администрация района при поддержке промышленных предприятий и депутатов гордумы. Там же вскоре отремонтируют пешеходные дорожки и тротуары.

Глава Екатеринбурга отметил, что установка стелы символизирует дань уважения и благодарность фронтовикам. "Мы помним историю родины и гордимся нашими ветеранами! Сегодня общая задача – сохранить память у подрастающего поколения о Великой Отечественной войне", — подытожил мэр.

В преддверии Дня Победы власти открыли первый в стране памятник генерал-полковнику Валерию Востротину, легендарному десантнику и командиру 9-й роты. На церемонии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, представители полпредства президента, министры и меценат Андрей Симановский.

На фото у монумента - Алексей Орлов, Роман Кравченко, Николай Клейн, Фарид Абдрахманов
На фото у монумента - Алексей Орлов, Роман Кравченко, Николай Клейн, Фарид Абдрахманов
Фото:

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В сквере на Эльмаше в Екатеринбурге установили четырехметровую стелу "Орден Победы", выполненную из нержавеющего металла, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. Монумент является точной копией высшего военного ордена СССР и самого дорогостоящего. "С большим удовольствием принял участие в открытии стелы «Орден Победы» в сквере на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Турбинной", — написал Орлов. Благоустройством сквера занялись администрация района при поддержке промышленных предприятий и депутатов гордумы. Там же вскоре отремонтируют пешеходные дорожки и тротуары. Глава Екатеринбурга отметил, что установка стелы символизирует дань уважения и благодарность фронтовикам. "Мы помним историю родины и гордимся нашими ветеранами! Сегодня общая задача – сохранить память у подрастающего поколения о Великой Отечественной войне", — подытожил мэр. В преддверии Дня Победы власти открыли первый в стране памятник генерал-полковнику Валерию Востротину, легендарному десантнику и командиру 9-й роты. На церемонии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, представители полпредства президента, министры и меценат Андрей Симановский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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