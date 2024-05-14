В сквере на Эльмаше в Екатеринбурге установили четырехметровую стелу "Орден Победы", выполненную из нержавеющего металла, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. Монумент является точной копией высшего военного ордена СССР и самого дорогостоящего.
"С большим удовольствием принял участие в открытии стелы «Орден Победы» в сквере на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Турбинной", — написал Орлов. Благоустройством сквера занялись администрация района при поддержке промышленных предприятий и депутатов гордумы. Там же вскоре отремонтируют пешеходные дорожки и тротуары.
Глава Екатеринбурга отметил, что установка стелы символизирует дань уважения и благодарность фронтовикам. "Мы помним историю родины и гордимся нашими ветеранами! Сегодня общая задача – сохранить память у подрастающего поколения о Великой Отечественной войне", — подытожил мэр.
В преддверии Дня Победы власти открыли первый в стране памятник генерал-полковнику Валерию Востротину, легендарному десантнику и командиру 9-й роты. На церемонии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, представители полпредства президента, министры и меценат Андрей Симановский.
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