«Ночь музеев» лишилась более 50 площадок в Екатеринбурге

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Многие музеи будут работать до двух часов ночи
Многие музеи будут работать до двух часов ночи Фото:

В Екатеринбурге 18 мая вновь пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев". Но в этом году из-за повышенных мер безопасности, которые ввели в регионе после теракта в "Крокус Сити Холле", число площадок сократилось со 140 до 88. Также перестанет работать инфоцентр на Плотинке, рассказали URA.RU организаторы.

"В этом году не будет инфоцентра возле Водонапорной башни, а консультанты проекта будут отвечать на вопросы по телефону и в мессенджерах. Подробная информация об этом появится на сайте "Ночи музеев" в ближайшее время", — объяснили представители акции.

Пока же посетители могут купить «Единый билет» в кассах Дома Качки, Дома Маклецкого, Водонапорной башни, креативного кластера «Л52» и онлайн. В этом году в программе лояльности принимают участие 22 площадки на выбор, пригласительное позволяет человеку посетить пять из них.

Организаторы подчеркивают, что в "Ночь музеев" горожане смогут посетить дневную программу (с 11:00 до 17:00) и вечернюю (до 02:00 19 мая). Днем все площадки будут бесплатными. 

В прошлом году "Ночь музеев" прошла 20 мая. Тогда на Плотинке открыли самый маленький музей площадью менее одного квадратного метра, в Литературном квартале презентовали «Уральский народный букварь», а у "Л52" устроили гаражную распродажу. 

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В Екатеринбурге 18 мая вновь пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев". Но в этом году из-за повышенных мер безопасности, которые ввели в регионе после теракта в "Крокус Сити Холле", число площадок сократилось со 140 до 88. Также перестанет работать инфоцентр на Плотинке, рассказали URA.RU организаторы. "В этом году не будет инфоцентра возле Водонапорной башни, а консультанты проекта будут отвечать на вопросы по телефону и в мессенджерах. Подробная информация об этом появится на сайте "Ночи музеев" в ближайшее время", — объяснили представители акции. Пока же посетители могут купить «Единый билет» в кассах Дома Качки, Дома Маклецкого, Водонапорной башни, креативного кластера «Л52» и онлайн. В этом году в программе лояльности принимают участие 22 площадки на выбор, пригласительное позволяет человеку посетить пять из них. Организаторы подчеркивают, что в "Ночь музеев" горожане смогут посетить дневную программу (с 11:00 до 17:00) и вечернюю (до 02:00 19 мая). Днем все площадки будут бесплатными.  В прошлом году "Ночь музеев" прошла 20 мая. Тогда на Плотинке открыли самый маленький музей площадью менее одного квадратного метра, в Литературном квартале презентовали «Уральский народный букварь», а у "Л52" устроили гаражную распродажу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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