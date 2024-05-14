«Ночь музеев» лишилась более 50 площадок в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 18 мая вновь пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев". Но в этом году из-за повышенных мер безопасности, которые ввели в регионе после теракта в "Крокус Сити Холле", число площадок сократилось со 140 до 88. Также перестанет работать инфоцентр на Плотинке, рассказали URA.RU организаторы.
"В этом году не будет инфоцентра возле Водонапорной башни, а консультанты проекта будут отвечать на вопросы по телефону и в мессенджерах. Подробная информация об этом появится на сайте "Ночи музеев" в ближайшее время", — объяснили представители акции.
Пока же посетители могут купить «Единый билет» в кассах Дома Качки, Дома Маклецкого, Водонапорной башни, креативного кластера «Л52» и онлайн. В этом году в программе лояльности принимают участие 22 площадки на выбор, пригласительное позволяет человеку посетить пять из них.
Организаторы подчеркивают, что в "Ночь музеев" горожане смогут посетить дневную программу (с 11:00 до 17:00) и вечернюю (до 02:00 19 мая). Днем все площадки будут бесплатными.
В прошлом году "Ночь музеев" прошла 20 мая. Тогда на Плотинке открыли самый маленький музей площадью менее одного квадратного метра, в Литературном квартале презентовали «Уральский народный букварь», а у "Л52" устроили гаражную распродажу.
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