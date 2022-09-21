Администрацию в Пермском крае наказали из-за частной стройки

Администрация выдавала разрешения на стройку без нужных документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура проверила деятельность администрации Большесосновского района (Пермский край) на законность выдачи разрешений для капитального строительства. Как выяснилось, мэрия делала это с нарушениями, сообщает прокуратура Пермского края на своем сайте.

«Установлено, что в 2020—2021 годах на территории района было построено три четырехквартирных одноэтажных дома. Однако, председателем комитета инфраструктуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации в нарушение законодательства выданы разрешения при отсутствии документа, подтверждающего проведение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства», — передает прокуратура.

Председатель комитета был привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение порядка строительства). Должностному лицу назначили штраф в 20 тысяч рублей.

URA.RU ранее рассказывало о привлечении к ответственности мэра Чусового Сергея Белова из-за невыполненных требований прокурора. Глава округа был оштрафован.