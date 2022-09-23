Пермский охранник получил зарплату после обращения в суд

В апелляционной жалобе охранник указал, что ему не выплатили 217 800 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Охраннику из Перми не выплачивали зарплату, поэтому он обратился в суд. Об этом говорится на сайте Пермского краевого суда.

«Взыскать с ООО ЧОО „Беркут Профи“ задолженность по заработной плате 84 952 рубля за период с 06.05.2020 по 27.05.2020 и с 01.07.2020 по 31.12.2020. Также взыскать с организации государственную пошлину 2 748 рублей в счет местного бюджета», — написано в решении.

Позже ответчик подал апелляцию, посчитав, что решение суда было неверным из-за недостаточного количества доказательств. Истец также не согласился с решением суда, указав, что работал в период с 01.05.2020 по 31.01.2021, что составило 217 800 рублей. Суд отказал в удовлетворении апелляции.

Ранее URA.RU писало, что пермяков шокировал пьяный охранник в детской поликлинике. Как отметили в минздраве Пермского края, охранник не являлся сотрудником больницы.