04 сентября 2022

Пьяный охранник шокировал посетителей пермской больницы

В минздраве подтвердили информацию о нетрезвом сотруднике охраны в детской поликлинике Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание ЕГД по повышению зарплаты в администрации Екатеринбурга, охрана, гбр, группа быстрого реагирования, охранник
Стоять на посту нетрезвый охранник не мог Фото:

В Перми посетителей детской поликлиники на ул. Грачева утром встречал пьяный охранник. Видеокадры спящего мужчины опубликовали в соцсетях. В сообщениях отмечается, что запах алкоголя распространялся на всю больницу. Как отметил собеседник URA.RU в минздраве Пермского края, охранник не является сотрудником поликлиники.

«Администрация медучреждения обратилась в компанию, которая осуществляет услуги по охране в 09:10 с просьбой поменять сотрудника в поликлинике. Мужчина на видео не является сотрудником медучреждения», — сообщили в пресс-службе минздрава. Администрация поликлиники направит в адрес ЧОП претензию.

Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный сотрудник пермского охранного агентства избил человека, после чего тот умер. Другого охранника в Перми обвинили в убийстве начальника.

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В Перми посетителей детской поликлиники на ул. Грачева утром встречал пьяный охранник. Видеокадры спящего мужчины опубликовали в соцсетях. В сообщениях отмечается, что запах алкоголя распространялся на всю больницу. Как отметил собеседник URA.RU в минздраве Пермского края, охранник не является сотрудником поликлиники. «Администрация медучреждения обратилась в компанию, которая осуществляет услуги по охране в 09:10 с просьбой поменять сотрудника в поликлинике. Мужчина на видео не является сотрудником медучреждения», — сообщили в пресс-службе минздрава. Администрация поликлиники направит в адрес ЧОП претензию. Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный сотрудник пермского охранного агентства избил человека, после чего тот умер. Другого охранника в Перми обвинили в убийстве начальника.
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