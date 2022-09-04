Пьяный охранник шокировал посетителей пермской больницы

В Перми посетителей детской поликлиники на ул. Грачева утром встречал пьяный охранник. Видеокадры спящего мужчины опубликовали в соцсетях. В сообщениях отмечается, что запах алкоголя распространялся на всю больницу. Как отметил собеседник URA.RU в минздраве Пермского края, охранник не является сотрудником поликлиники.
«Администрация медучреждения обратилась в компанию, которая осуществляет услуги по охране в 09:10 с просьбой поменять сотрудника в поликлинике. Мужчина на видео не является сотрудником медучреждения», — сообщили в пресс-службе минздрава. Администрация поликлиники направит в адрес ЧОП претензию.
Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный сотрудник пермского охранного агентства избил человека, после чего тот умер. Другого охранника в Перми обвинили в убийстве начальника.
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В Перми посетителей детской поликлиники на ул. Грачева утром встречал пьяный охранник. Видеокадры спящего мужчины опубликовали в соцсетях. В сообщениях отмечается, что запах алкоголя распространялся на всю больницу. Как отметил собеседник URA.RU в минздраве Пермского края, охранник не является сотрудником поликлиники. «Администрация медучреждения обратилась в компанию, которая осуществляет услуги по охране в 09:10 с просьбой поменять сотрудника в поликлинике. Мужчина на видео не является сотрудником медучреждения», — сообщили в пресс-службе минздрава. Администрация поликлиники направит в адрес ЧОП претензию. Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный сотрудник пермского охранного агентства избил человека, после чего тот умер. Другого охранника в Перми обвинили в убийстве начальника.