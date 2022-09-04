Пьяный охранник шокировал посетителей пермской больницы

В минздраве подтвердили информацию о нетрезвом сотруднике охраны в детской поликлинике Перми

05 сентября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Стоять на посту нетрезвый охранник не мог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми посетителей детской поликлиники на ул. Грачева утром встречал пьяный охранник. Видеокадры спящего мужчины опубликовали в соцсетях. В сообщениях отмечается, что запах алкоголя распространялся на всю больницу. Как отметил собеседник URA.RU в минздраве Пермского края, охранник не является сотрудником поликлиники. «Администрация медучреждения обратилась в компанию, которая осуществляет услуги по охране в 09:10 с просьбой поменять сотрудника в поликлинике. Мужчина на видео не является сотрудником медучреждения», — сообщили в пресс-службе минздрава. Администрация поликлиники направит в адрес ЧОП претензию. Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный сотрудник пермского охранного агентства избил человека, после чего тот умер. Другого охранника в Перми обвинили в убийстве начальника.

В Перми посетителей детской поликлиники на ул. Грачева утром встречал пьяный охранник. Видеокадры спящего мужчины опубликовали в соцсетях. В сообщениях отмечается, что запах алкоголя распространялся на всю больницу. Как отметил собеседник URA.RU в минздраве Пермского края, охранник не является сотрудником поликлиники. «Администрация медучреждения обратилась в компанию, которая осуществляет услуги по охране в 09:10 с просьбой поменять сотрудника в поликлинике. Мужчина на видео не является сотрудником медучреждения», — сообщили в пресс-службе минздрава. Администрация поликлиники направит в адрес ЧОП претензию. Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный сотрудник пермского охранного агентства избил человека, после чего тот умер. Другого охранника в Перми обвинили в убийстве начальника.