Центробанку предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных

26 сентября 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

ЦБ просят включить в перечень страховых случаев гибель во время СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гибель мобилизованных во время спецоперации не считается страховым случаем, что создает риски для выплат по кредитному страхованию. На это обратили внимание авторы проекта Общероссийского Народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков», сообщают «Известия». «Гражданин, поступая на военную службу, в обязательном порядке страхуется за счет бюджетных средств. Но это отдельный вид, который предназначен для поддержки бойцов в случае ранения или их семей в случае гибели близкого человека. Но есть еще и кредитные страховки», — отметили правозащитники в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Авторы проекта просят регулятор привлечь внимание к мобилизованным заемщикам и включить ранение или гибель во время спецоперации в перечень страховых случаев для страхования кредитов. По мнению правозащитников, указанную проблему нельзя отдавать «на откуп самому бизнесу». Представители организации попросили Центробанк дать разъяснения по этому поводу. Кроме того, уверены в ОНФ, пробел необходимо устранить уже на стадии рассмотрения законопроекта о кредитных каникулах. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации . В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. Вместе с этим, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян убеждена, что в России нужна кредитная амнистия. «Зенит», «Хоум Кредит», «Совкомбанк» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) уже готовы предоставить льготы мобилизованным россиянам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гибель мобилизованных во время спецоперации не считается страховым случаем, что создает риски для выплат по кредитному страхованию. На это обратили внимание авторы проекта Общероссийского Народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков», сообщают «Известия». «Гражданин, поступая на военную службу, в обязательном порядке страхуется за счет бюджетных средств. Но это отдельный вид, который предназначен для поддержки бойцов в случае ранения или их семей в случае гибели близкого человека. Но есть еще и кредитные страховки», — отметили правозащитники в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Авторы проекта просят регулятор привлечь внимание к мобилизованным заемщикам и включить ранение или гибель во время спецоперации в перечень страховых случаев для страхования кредитов. По мнению правозащитников, указанную проблему нельзя отдавать «на откуп самому бизнесу». Представители организации попросили Центробанк дать разъяснения по этому поводу. Кроме того, уверены в ОНФ, пробел необходимо устранить уже на стадии рассмотрения законопроекта о кредитных каникулах. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации. В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. Вместе с этим, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян убеждена, что в России нужна кредитная амнистия. «Зенит», «Хоум Кредит», «Совкомбанк» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) уже готовы предоставить льготы мобилизованным россиянам.