Российские банки готовы помочь мобилизованным гражданам

«Известия»: ряд банков в РФ готов предоставить льготы мобилизованным россиянам

23 сентября 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Мобилизованные россияне получат специальные условия по кредитам при внесении поправок в законы, заявили в УБРиР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Зенит», «Хоум Кредит», «Совкомбанк» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) готовы предоставить льготы мобилизованным россиянам. В частности, финансовые организации планируют применить отсрочку, предусмотренную кредитными каникулами. Заемщики из семей, где есть участники спецоперации на Украине получат поддержку и адекватное отношение к их обязательствам, заявили «Известиям» в «Совкомбанке». В «Зените» отметили, что собираются применить отсрочку, предусмотренную кредитными каникулами или собственной программой реструктуризации. Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова считает, что призыв по мобилизации не является основанием для прекращения кредитного договора, так как клиенты получат статус контрактных военнослужащих, соответственно будут получать содержание. «Однако если у заемщика по какой-либо причине нет возможности выполнить свои обязательства, он может обратиться с заявлением о предоставлении каникул на срок до полугода», — уточнила она. В крымском РНКБ, «Хоум Кредите» и УБРиР также заверили, что не меняли своих требований при оценке клиентов в условиях частичной мобилизации. Но если в законодательство будут внесены послабления, то они будут применены, добавили в УБРиР. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку «уже с новой получки». Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ввести кредитную амнистию для мобилизованных россиян. Соответствующий законопроект уже подготовлен для внесения в Госдуму РФ, заявил URA.RU депутат Сергей Обухов. Также в Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Зенит», «Хоум Кредит», «Совкомбанк» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) готовы предоставить льготы мобилизованным россиянам. В частности, финансовые организации планируют применить отсрочку, предусмотренную кредитными каникулами. Заемщики из семей, где есть участники спецоперации на Украине получат поддержку и адекватное отношение к их обязательствам, заявили «Известиям» в «Совкомбанке». В «Зените» отметили, что собираются применить отсрочку, предусмотренную кредитными каникулами или собственной программой реструктуризации. Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова считает, что призыв по мобилизации не является основанием для прекращения кредитного договора, так как клиенты получат статус контрактных военнослужащих, соответственно будут получать содержание. «Однако если у заемщика по какой-либо причине нет возможности выполнить свои обязательства, он может обратиться с заявлением о предоставлении каникул на срок до полугода», — уточнила она. В крымском РНКБ, «Хоум Кредите» и УБРиР также заверили, что не меняли своих требований при оценке клиентов в условиях частичной мобилизации. Но если в законодательство будут внесены послабления, то они будут применены, добавили в УБРиР. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку «уже с новой получки». Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ввести кредитную амнистию для мобилизованных россиян. Соответствующий законопроект уже подготовлен для внесения в Госдуму РФ, заявил URA.RU депутат Сергей Обухов. Также в Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ.