Мобилизованных свердловчан свозят в новое место

27 сентября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Прежде всех мобилизованных отправляли в Елань (под Камышловом) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, теперь свозят в 32-й военный городок (Екатеринбург), а не в Елань, как было ранее. Об этом URA.RU сообщили призывники, ждавшие отправки в Кировском военкомате Екатеринбурга, а позднее подтвердил и военком района Андрей Шишенин. «В Елани мест больше нет, говорят», — поделился призывник. «Пока там [в Елани] размещение у нас закончилось. Сейчас 32-й военный городок размещает [мобилизованных]», — сказал корреспонденту Шишенин. В разговоре с матерью одного из мобилизованных полковник также допустил, что в 32-й городок будут пускать родственников. «Да, сегодня сказали, что так будет, — прокомментировал корреспонденту источник в мэрии Екатеринбурга. — В Елани в целом нет условий. Мобилизованных селили в палатки, и вот зима началась». Депутат Госдумы Максим Иванов ранее говорил URA.RU, что в учебном центре в Елани не хватает досок для палаточного лагеря, отопительных печей и тепловых пушек. Чтобы решить проблему, политик обратился к местному бизнесу. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих опыт службы, определенные военные звания.

Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, теперь свозят в 32-й военный городок (Екатеринбург), а не в Елань, как было ранее. Об этом URA.RU сообщили призывники, ждавшие отправки в Кировском военкомате Екатеринбурга, а позднее подтвердил и военком района Андрей Шишенин. «В Елани мест больше нет, говорят», — поделился призывник. «Пока там [в Елани] размещение у нас закончилось. Сейчас 32-й военный городок размещает [мобилизованных]», — сказал корреспонденту Шишенин. В разговоре с матерью одного из мобилизованных полковник также допустил, что в 32-й городок будут пускать родственников. «Да, сегодня сказали, что так будет, — прокомментировал корреспонденту источник в мэрии Екатеринбурга. — В Елани в целом нет условий. Мобилизованных селили в палатки, и вот зима началась». Депутат Госдумы Максим Иванов ранее говорил URA.RU, что в учебном центре в Елани не хватает досок для палаточного лагеря, отопительных печей и тепловых пушек. Чтобы решить проблему, политик обратился к местному бизнесу. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих опыт службы, определенные военные звания.