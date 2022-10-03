03 октября 2022

Пермские силовики хотят потратить полмиллиона, чтобы пить капучино

Пермское ГУ МЧС закупит кофеварки и кофемолки
© Служба новостей «URA.RU»
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Цех по обжарке кофе Bow Jones Coffee. Екатеринбург, кофе
Кофеварки должны быть оборудованы устройствами для приготовления капучино Фото:

Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку кофеварок и кофемолок. Начальная и максимальная цена контракта — около полумиллиона рублей. Об этом сообщается в конкурсной документации. Она опубликована в сервисе «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ).

«Поставка бытовых приборов для нужд ГУ МЧС России по Пермскому краю. Электрокофеварки — 37 штук, электрокофемолки — 22 штуки. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, без следов монтажа (демонтажа), механических или иных повреждений, у которого не были восстановлены потребительские свойства. Срок поставки — до 11 ноября 2022 года», — сообщается в техзадании к госзакупке.

Уточняется, что электрокофеварки должны быть оборудованы устройствами для приготовления капучино, а кофемолки — системой регулирования помола зерен. Начальная и максимальная цена контракта — более 480 тысяч рублей. Итоги конкурса планируют подвести 14 октября текущего года.

Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по буфетному обслуживанию. Начальная и максимальная цена контракта — более 600 тысяч рублей.

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Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку кофеварок и кофемолок. Начальная и максимальная цена контракта — около полумиллиона рублей. Об этом сообщается в конкурсной документации. Она опубликована в сервисе «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» (Сбербанк-АСТ). «Поставка бытовых приборов для нужд ГУ МЧС России по Пермскому краю. Электрокофеварки — 37 штук, электрокофемолки — 22 штуки. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, без следов монтажа (демонтажа), механических или иных повреждений, у которого не были восстановлены потребительские свойства. Срок поставки — до 11 ноября 2022 года», — сообщается в техзадании к госзакупке. Уточняется, что электрокофеварки должны быть оборудованы устройствами для приготовления капучино, а кофемолки — системой регулирования помола зерен. Начальная и максимальная цена контракта — более 480 тысяч рублей. Итоги конкурса планируют подвести 14 октября текущего года. Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по буфетному обслуживанию. Начальная и максимальная цена контракта — более 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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