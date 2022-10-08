Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу Тюмени
В Перми прошел хоккейный матч. Вторая домашняя серия сезона началась игрой пермского «Молота» против тюменского «Рубина» и закончилась победой тюменцев со счетом 1:4. Процесс игры и волнение болельщиков запечатлел корреспондент URA.RU.
«Сегодня действующий чемпион оказался сильнее. Благодарим всех болельщиков за мощную поддержку!», — написали в паблике ХК «Молот» в соцсети «ВКонтакте». Следующий матч состоится 11 октября. «Молот» сыграет против ханты-мансийской «Югры». Матч начнется в 19:00 по пермскому времени.
Ранее URA.RU писало, что «Молот» обыграл «Челмет». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу пермского ХК.
Хоккейный матч «Молот» VS «Рубин» прошел 9 октября
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также наблюдал за игрой
Тюменский «Рубин» радуется забитой шайбе
«Молот» обсуждают тактику игры с тренером
Матч закончился со счетом 1:4 в пользу тюменского ХК «Рубин»
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