08 октября 2022
07 октября 2022

Пермский «Молот» проиграл в хоккейном матче с тюменским «Рубином». Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей ВХЛ Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь, хоккей вхл, молот рубин, молот прикамье, хк молот
Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу Тюмени Фото:

В Перми прошел хоккейный матч. Вторая домашняя серия сезона началась игрой пермского «Молота» против тюменского «Рубина» и закончилась победой тюменцев со счетом 1:4. Процесс игры и волнение болельщиков запечатлел корреспондент URA.RU.

«Сегодня действующий чемпион оказался сильнее. Благодарим всех болельщиков за мощную поддержку!», — написали в паблике ХК «Молот» в соцсети «ВКонтакте». Следующий матч состоится 11 октября. «Молот» сыграет против ханты-мансийской «Югры». Матч начнется в 19:00 по пермскому времени.

Ранее URA.RU писало, что «Молот» обыграл «Челмет». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу пермского ХК.

Хоккей ВХЛ Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь
Хоккейный матч «Молот» VS «Рубин» прошел 9 октября
Фото:
Хоккей ВХЛ Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также наблюдал за игрой
Фото:
Хоккей ВХЛ Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь
Тюменский «Рубин» радуется забитой шайбе
Фото:
Хоккей ВХЛ Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь
«Молот» обсуждают тактику игры с тренером
Фото:
Хоккей ВХЛ Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь
Матч закончился со счетом 1:4 в пользу тюменского ХК «Рубин»
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми прошел хоккейный матч. Вторая домашняя серия сезона началась игрой пермского «Молота» против тюменского «Рубина» и закончилась победой тюменцев со счетом 1:4. Процесс игры и волнение болельщиков запечатлел корреспондент URA.RU. «Сегодня действующий чемпион оказался сильнее. Благодарим всех болельщиков за мощную поддержку!», — написали в паблике ХК «Молот» в соцсети «ВКонтакте». Следующий матч состоится 11 октября. «Молот» сыграет против ханты-мансийской «Югры». Матч начнется в 19:00 по пермскому времени. Ранее URA.RU писало, что «Молот» обыграл «Челмет». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу пермского ХК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...