Пермяки стали вдвое чаще покупать мобильные кнопочные Nokia и Philips

Кнопочные мобильные телефоны власти рекомендуют брать с собой мобилизованным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В конце сентября по сравнению с началом месяца в Пермском крае вдвое выросли продажи кнопочных телефонов. Повышенный спрос на такой товар был отмечен в салонах компании «Мегафон».

«Самыми популярными брендами стали Texet, Intel, Nokia и Philips. Среди востребованных моделей на первых строчках уверенно держатся телефоны Texet TM-130 и Texet TM-120 — их выбрал каждый третий покупатель. В рейтинг также вошли модели Nokia 125 и Philips Xenium», — сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на пресс-службу «Мегафона».

По данным компании, по общим объемам продаж кнопочных телефонов Пермский край опережает Кировскую область и Удмуртию, уступая Свердловской области. Аналитики «Мегафона» также отмечают повышенный интерес к портативным аккумуляторам, которые пермяки стали покупать в два раза чаще, чем в начале сентября. Кроме того, вдвое вырос спрос на смарт-часы и браслеты и на 30% — на наушники и дата-кабели. Продажи смартфонов за последний месяц практически не изменились.

Ранее URA.RU рассказывало, что кнопочные мобильные телефоны рекомендовало брать с собой мобилизованным региональное отделение партии «Единая Россия». Список необходимых вещей власти составили совместно с сотрудниками военкоматов.