В НАТО высказались о применении ядерного оружия во время учений

НАТО: в ходе ядерных учений не будет использоваться боевое оружие
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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
НАТО сообщает, что не собирается использовать боевое оружие в ходе учений Фото:

В ядерных учениях НАТО не будут использовать боевое оружие. Об этом рассказали в Североатлантическом альянсе (НАТО).

«В плановых учениях НАТО по ядерному сдерживанию не будет использоваться боевое оружие», — уточнили в альянсе. Информация приводится на их официальном сайте. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень» с участием 14 стран и до 60 военных самолетов.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску высказался, что данные учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания альянса. Ранее в Белом доме сообщали, что НАТО проведет ядерные учения у границ с Россией. Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километров от России и без реальных боезапасов, пишет RT.

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В ядерных учениях НАТО не будут использовать боевое оружие. Об этом рассказали в Североатлантическом альянсе (НАТО). «В плановых учениях НАТО по ядерному сдерживанию не будет использоваться боевое оружие», — уточнили в альянсе. Информация приводится на их официальном сайте. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень» с участием 14 стран и до 60 военных самолетов. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску высказался, что данные учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания альянса. Ранее в Белом доме сообщали, что НАТО проведет ядерные учения у границ с Россией. Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километров от России и без реальных боезапасов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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