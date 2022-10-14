В НАТО высказались о применении ядерного оружия во время учений

НАТО сообщает, что не собирается использовать боевое оружие в ходе ученийФото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie
В ядерных учениях НАТО не будут использовать боевое оружие. Об этом рассказали в Североатлантическом альянсе (НАТО).
«В плановых учениях НАТО по ядерному сдерживанию не будет использоваться боевое оружие», — уточнили в альянсе. Информация приводится на их официальном сайте. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень» с участием 14 стран и до 60 военных самолетов.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску высказался, что данные учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания альянса. Ранее в Белом доме сообщали, что НАТО проведет ядерные учения у границ с Россией. Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километров от России и без реальных боезапасов, пишет RT.
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В ядерных учениях НАТО не будут использовать боевое оружие. Об этом рассказали в Североатлантическом альянсе (НАТО). «В плановых учениях НАТО по ядерному сдерживанию не будет использоваться боевое оружие», — уточнили в альянсе. Информация приводится на их официальном сайте. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень» с участием 14 стран и до 60 военных самолетов. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску высказался, что данные учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания альянса. Ранее в Белом доме сообщали, что НАТО проведет ядерные учения у границ с Россией. Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километров от России и без реальных боезапасов, пишет RT.