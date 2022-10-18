В челябинском районе представили нового прокурора

В Металлургическом районе Челябинска 19 октября представили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Александр Катков. Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, главный прокурор региона Карен Габриелян лично представил нового начальника коллективу.
«Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Металлургического района Челябинска — старшего советника юстиции Каткова Александра Владимировича. В органах прокуратуры Катков служит более 16 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Свой профессиональный путь Катков начал с должности помощника прокурора, после занимал пост заместителя прокурора Кыштыма. После Кыштыма был назначен на должность прокурора Варненского района. С февраля 2018 года работал Каслинским городским прокурором.
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