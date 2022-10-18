18 октября 2022

В челябинском районе представили нового прокурора

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Подписание соглашения о сотрудничестве между областной прокуратурой и контрольно-счетной палатой. Челябинск, габриелян карен
Прокурор области Карен Габриелян лично представил Александра Каткова коллективу Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В Металлургическом районе Челябинска 19 октября представили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Александр Катков. Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, главный прокурор региона Карен Габриелян лично представил нового начальника коллективу.

«Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Металлургического района Челябинска — старшего советника юстиции Каткова Александра Владимировича. В органах прокуратуры Катков служит более 16 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Свой профессиональный путь Катков начал с должности помощника прокурора, после занимал пост заместителя прокурора Кыштыма. После Кыштыма был назначен на должность прокурора Варненского района. С февраля 2018 года работал Каслинским городским прокурором.

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В Металлургическом районе Челябинска 19 октября представили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Александр Катков. Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, главный прокурор региона Карен Габриелян лично представил нового начальника коллективу. «Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Металлургического района Челябинска — старшего советника юстиции Каткова Александра Владимировича. В органах прокуратуры Катков служит более 16 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Свой профессиональный путь Катков начал с должности помощника прокурора, после занимал пост заместителя прокурора Кыштыма. После Кыштыма был назначен на должность прокурора Варненского района. С февраля 2018 года работал Каслинским городским прокурором.
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