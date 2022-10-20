Екатеринбуржец испортил как минимум три автомобиля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге сотрудники полицейского Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) и УФСБ задержали 34-летнего жителя Уралмаша, который портил автомобили с символикой спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, Денис Е. признал вину.

Его схема выглядела так: увидев букву Z на машине, мужчина обливал ее красной краской, купленной в ближайшем торговом центре. «В своей вине я раскаиваюсь, готов возместить ущерб», — сказал Денис. Свой поступок он объяснил тем, что является пацифистом и хотел выразить протест против военных действий.

«В настоящее время правоохранительным органам известно как минимум о трех подобных вылазках мужчины. Полицейские составляют на него три протокола за дискредитацию ВС РФ по 20.3.3. КоАП России. Также отрабатываются его связи с экстремистскими и правительственными структурами Украины», — поделился источник.