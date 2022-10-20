20 октября 2022

ФСБ задержала екатеринбуржца, портившего машины с символами СВО. Видео

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Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , z войска, z символ, z символ спецоперации
Екатеринбуржец испортил как минимум три автомобиля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге сотрудники полицейского Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) и УФСБ задержали 34-летнего жителя Уралмаша, который портил автомобили с символикой спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, Денис Е. признал вину.

Его схема выглядела так: увидев букву Z на машине, мужчина обливал ее красной краской, купленной в ближайшем торговом центре. «В своей вине я раскаиваюсь, готов возместить ущерб», — сказал Денис. Свой поступок он объяснил тем, что является пацифистом и хотел выразить протест против военных действий.

«В настоящее время правоохранительным органам известно как минимум о трех подобных вылазках мужчины. Полицейские составляют на него три протокола за дискредитацию ВС РФ по 20.3.3. КоАП России. Также отрабатываются его связи с экстремистскими и правительственными структурами Украины», — поделился источник.

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В Екатеринбурге сотрудники полицейского Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) и УФСБ задержали 34-летнего жителя Уралмаша, который портил автомобили с символикой спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, Денис Е. признал вину. Его схема выглядела так: увидев букву Z на машине, мужчина обливал ее красной краской, купленной в ближайшем торговом центре. «В своей вине я раскаиваюсь, готов возместить ущерб», — сказал Денис. Свой поступок он объяснил тем, что является пацифистом и хотел выразить протест против военных действий. «В настоящее время правоохранительным органам известно как минимум о трех подобных вылазках мужчины. Полицейские составляют на него три протокола за дискредитацию ВС РФ по 20.3.3. КоАП России. Также отрабатываются его связи с экстремистскими и правительственными структурами Украины», — поделился источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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