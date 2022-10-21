В Конгрессе США испугались ядерной войны с РФ из-за решения Байдена

22 октября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Джо Байден решением воевать на Украине приблизил мир к ядерному конфликту, заявили в конгрессе США Фото: Официальный сайт президента Украины Американский президент Джо Байден решением по Украине приблизил ядерную войну с Россией. Об этом заявил конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар. «Прокси-война [президента США Джо] Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту», — написал Госар в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ). Он отметил, учения НАТО по ядерному сдерживанию, которые проходят в Европе, подрывают перспективы мирного урегулирования. Он уверен, что американская военная мощь не должна использоваться для эскалации международных конфликтов. Ранее американское агентство 19fortyfive сообщало, что стратегия Байдена в отношении Украины может привести к ядерному конфликту с Россией. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень», в которых примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов. В НАТО заявили, что Североатлантический альянс не будет использовать боевое оружие.

Американский президент Джо Байден решением по Украине приблизил ядерную войну с Россией. Об этом заявил конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар. «Прокси-война [президента США Джо] Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту», — написал Госар в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ). Он отметил, учения НАТО по ядерному сдерживанию, которые проходят в Европе, подрывают перспективы мирного урегулирования. Он уверен, что американская военная мощь не должна использоваться для эскалации международных конфликтов. Ранее американское агентство 19fortyfive сообщало, что стратегия Байдена в отношении Украины может привести к ядерному конфликту с Россией. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень», в которых примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов. В НАТО заявили, что Североатлантический альянс не будет использовать боевое оружие.