21 октября 2022

В Конгрессе США испугались ядерной войны с РФ из-за решения Байдена

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден решением воевать на Украине приблизил мир к ядерному конфликту, заявили в конгрессе США Фото:

Американский президент Джо Байден решением по Украине приблизил ядерную войну с Россией. Об этом заявил конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар.

«Прокси-война [президента США Джо] Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту», — написал Госар в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ).

Он отметил, учения НАТО по ядерному сдерживанию, которые проходят в Европе, подрывают перспективы мирного урегулирования. Он уверен, что американская военная мощь не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.

Ранее американское агентство 19fortyfive сообщало, что стратегия Байдена в отношении Украины может привести к ядерному конфликту с Россией. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень», в которых примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов. В НАТО заявили, что Североатлантический альянс не будет использовать боевое оружие.

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Американский президент Джо Байден решением по Украине приблизил ядерную войну с Россией. Об этом заявил конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар. «Прокси-война [президента США Джо] Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту», — написал Госар в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ). Он отметил, учения НАТО по ядерному сдерживанию, которые проходят в Европе, подрывают перспективы мирного урегулирования. Он уверен, что американская военная мощь не должна использоваться для эскалации международных конфликтов. Ранее американское агентство 19fortyfive сообщало, что стратегия Байдена в отношении Украины может привести к ядерному конфликту с Россией. С 17 по 30 октября проходят учения «Стойкий полдень», в которых примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов. В НАТО заявили, что Североатлантический альянс не будет использовать боевое оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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