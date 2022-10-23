NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками РФ

24 октября 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с дронами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает американская газета New York Times. «Украинский чиновник, выступая неофициально заявил, что Израиль предоставил разведданные, полезные для нацеливания на беспилотники», — говорится в материале. В статье также приводятся слова советника украинского министра обороны Юрия Сака, по мнению которого Израиль, отказываясь более активно помогать Киеву противостоять беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории. Ранее газета сообщала, что Израиль раскрывает Украине позиции российских военных. При этом сам Израиль утверждал, что никаких данных не передает, так как не хочет провоцировать Россию. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В октябре Вооруженные силы РФ начали обстреливать критическую инфраструктуру и военные объекты страны. Высокоточные удары наносятся в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Украина и Запад ранее запустили фейк о том, что Иран поставляет России свои беспилотники.

Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает американская газета New York Times. «Украинский чиновник, выступая неофициально заявил, что Израиль предоставил разведданные, полезные для нацеливания на беспилотники», — говорится в материале. В статье также приводятся слова советника украинского министра обороны Юрия Сака, по мнению которого Израиль, отказываясь более активно помогать Киеву противостоять беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории. Ранее газета сообщала, что Израиль раскрывает Украине позиции российских военных. При этом сам Израиль утверждал, что никаких данных не передает, так как не хочет провоцировать Россию. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В октябре Вооруженные силы РФ начали обстреливать критическую инфраструктуру и военные объекты страны. Высокоточные удары наносятся в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Украина и Запад ранее запустили фейк о том, что Иран поставляет России свои беспилотники.