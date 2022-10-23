ФСБ опровергла, что задерживает в Кольцово мужчин, прилетающих из-за границы

24 октября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Мужчинам задают вопросы, а затем забирают паспорта для проверки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Погрануправление ФСБ по Челябинской области, которое курирует Кольцово, отрицает, что в екатеринбургском аэропорту проходит усиленный досмотр мужчин, которые вернулись в Свердловскую область из-за рубежа. Об этом ведомство рассказало корреспонденту URA.RU. «Мы вообще не понимаем, откуда эта информация взялась и откуда источник такой, кого там досматривают. Есть стандартные процедуры, которые пассажиры всегда проходят по возвращению из-за границы. Если к человеку есть вопросы, то понятно, что там будут разбираться и проверять более углубленно документы, потому что контингент разный летает», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также в челябинской пограничной службе подчеркнули, что на данный момент никаких ограничений для мужчин не введено. Ранее жительница Свердловской области рассказала журналистам, что при прохождении паспортного контроля мужчин опрашивают, забирают у них паспорта, а затем просят подождать некоторое время. В пресс-службе Кольцово заявили, что за подобные досмотры отвечает пограничная служба ФСБ РФ.

Погрануправление ФСБ по Челябинской области, которое курирует Кольцово, отрицает, что в екатеринбургском аэропорту проходит усиленный досмотр мужчин, которые вернулись в Свердловскую область из-за рубежа. Об этом ведомство рассказало корреспонденту URA.RU. «Мы вообще не понимаем, откуда эта информация взялась и откуда источник такой, кого там досматривают. Есть стандартные процедуры, которые пассажиры всегда проходят по возвращению из-за границы. Если к человеку есть вопросы, то понятно, что там будут разбираться и проверять более углубленно документы, потому что контингент разный летает», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также в челябинской пограничной службе подчеркнули, что на данный момент никаких ограничений для мужчин не введено. Ранее жительница Свердловской области рассказала журналистам, что при прохождении паспортного контроля мужчин опрашивают, забирают у них паспорта, а затем просят подождать некоторое время. В пресс-службе Кольцово заявили, что за подобные досмотры отвечает пограничная служба ФСБ РФ.