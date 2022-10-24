В Росэнергоатоме рассказали о последствиях применения «грязной бомбы»

Росэнергоатом: применение «грязной бомбы» приведет к облучению десятков тысяч людей
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После применения «грязной бомбы» будут обратимы страшные последствия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подрыв «грязной бомбы» приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и к «выключению» территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Жизни людей, которые будут погублены в результате применения „грязной ядерной бомбы“, это лишь малая часть, что может случиться потом. После у нелюдей, которые заказывают подобного рода эксперименты, развяжутся руки и они влезут в конфликт по полной программе», — сказал Ренат Карчаа в эфире «Россия24».

Также советник отметил, что шанс возникновения Третьей мировой возрастет и превратится в реальную угрозу. Подрыв «грязной бомбы» приведет к массовому радиационному заражению и подвергнет опасности около десятков тысяч людей, а также «выключению» из жизнедеятельности территорий на срок 50-и лет

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу связался с министром обороны США Ллойдом по вопросам ситуации, происходящей на Украине, а именно по поводу возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Провокация, как сообщает RT, нацелена на последующее обвинение России в применении оружия массового уничтожения.

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Подрыв «грязной бомбы» приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и к «выключению» территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Жизни людей, которые будут погублены в результате применения „грязной ядерной бомбы“, это лишь малая часть, что может случиться потом. После у нелюдей, которые заказывают подобного рода эксперименты, развяжутся руки и они влезут в конфликт по полной программе», — сказал Ренат Карчаа в эфире «Россия24». Также советник отметил, что шанс возникновения Третьей мировой возрастет и превратится в реальную угрозу. Подрыв «грязной бомбы» приведет к массовому радиационному заражению и подвергнет опасности около десятков тысяч людей, а также «выключению» из жизнедеятельности территорий на срок 50-и лет Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу связался с министром обороны США Ллойдом по вопросам ситуации, происходящей на Украине, а именно по поводу возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Провокация, как сообщает RT, нацелена на последующее обвинение России в применении оружия массового уничтожения.
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