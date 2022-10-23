В ХМАО горит дом в дачном кооперативе. Видео

24 октября 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

В ХМАО горит дачный дом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пожар в дачном кооперативе. Об этом сообщается в местном telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Горит дача в поселке РЭБ Флота», — говорится в сообщении. На видео, снятом очевидцем видно, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сожгли жилье для бездомных собак. Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались.

В Нижневартовске (ХМАО) пожар в дачном кооперативе. Об этом сообщается в местном telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Горит дача в поселке РЭБ Флота», — говорится в сообщении. На видео, снятом очевидцем видно, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сожгли жилье для бездомных собак. Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались.