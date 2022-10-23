23 октября 2022
22 октября 2022

В ХМАО горит дом в дачном кооперативе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО горит дачный дом Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пожар в дачном кооперативе. Об этом сообщается в местном telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

«Горит дача в поселке РЭБ Флота», — говорится в сообщении.

На видео, снятом очевидцем видно, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сожгли жилье для бездомных собак. Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались.

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В Нижневартовске (ХМАО) пожар в дачном кооперативе. Об этом сообщается в местном telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Горит дача в поселке РЭБ Флота», — говорится в сообщении. На видео, снятом очевидцем видно, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сожгли жилье для бездомных собак. Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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