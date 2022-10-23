В ХМАО горит дачный дом
В Нижневартовске (ХМАО) пожар в дачном кооперативе. Об этом сообщается в местном telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
«Горит дача в поселке РЭБ Флота», — говорится в сообщении.
На видео, снятом очевидцем видно, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сожгли жилье для бездомных собак. Местные жители сказали, что собаки не пострадали, но испугались.
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