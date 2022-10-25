Запад начал прорабатывать «план Маршалла» для Украины

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Глава ФРГ совместно с председателем ЕК организовали конференцию по обсуждению «плана Маршала» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен начали прорабатывать «план Маршалла» по восстановлению Украины. Для этого они провели отдельную конференцию. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ — иностранным агентом).

«Шольц и фон дер Ляйен призвали к „плану Маршалла“ по восстановлению Украины, имея в виду инициативу США, которая помогла восстановить Германию после Второй мировой войны», — поясняет издание. В связи с этим было организовано мероприятие, на котором присутствуют эксперты, представители правительств, международных организаций и гражданского общества.

Конференция направлена на обсуждение устойчивых инструментов восстановления Украины. «Мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу», — пояснил Шольц.

Ранее URA.RU сообщало, что канцлер ФРГ вместе с главой ЕК займутся созданием «плана Маршалла» для Украины. То есть созданием платформы для восстановления страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен начали прорабатывать «план Маршалла» по восстановлению Украины. Для этого они провели отдельную конференцию. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ — иностранным агентом). «Шольц и фон дер Ляйен призвали к „плану Маршалла“ по восстановлению Украины, имея в виду инициативу США, которая помогла восстановить Германию после Второй мировой войны», — поясняет издание. В связи с этим было организовано мероприятие, на котором присутствуют эксперты, представители правительств, международных организаций и гражданского общества. Конференция направлена на обсуждение устойчивых инструментов восстановления Украины. «Мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу», — пояснил Шольц. Ранее URA.RU сообщало, что канцлер ФРГ вместе с главой ЕК займутся созданием «плана Маршалла» для Украины. То есть созданием платформы для восстановления страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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