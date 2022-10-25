Запад начал прорабатывать «план Маршалла» для Украины

25 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Глава ФРГ совместно с председателем ЕК организовали конференцию по обсуждению «плана Маршала» Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен начали прорабатывать «план Маршалла» по восстановлению Украины. Для этого они провели отдельную конференцию. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ — иностранным агентом). «Шольц и фон дер Ляйен призвали к „плану Маршалла“ по восстановлению Украины, имея в виду инициативу США, которая помогла восстановить Германию после Второй мировой войны», — поясняет издание. В связи с этим было организовано мероприятие, на котором присутствуют эксперты, представители правительств, международных организаций и гражданского общества. Конференция направлена на обсуждение устойчивых инструментов восстановления Украины. «Мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу», — пояснил Шольц. Ранее URA.RU сообщало, что канцлер ФРГ вместе с главой ЕК займутся созданием «плана Маршалла» для Украины. То есть созданием платформы для восстановления страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц совместно с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен начали прорабатывать «план Маршалла» по восстановлению Украины. Для этого они провели отдельную конференцию. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ — иностранным агентом). «Шольц и фон дер Ляйен призвали к „плану Маршалла“ по восстановлению Украины, имея в виду инициативу США, которая помогла восстановить Германию после Второй мировой войны», — поясняет издание. В связи с этим было организовано мероприятие, на котором присутствуют эксперты, представители правительств, международных организаций и гражданского общества. Конференция направлена на обсуждение устойчивых инструментов восстановления Украины. «Мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу», — пояснил Шольц. Ранее URA.RU сообщало, что канцлер ФРГ вместе с главой ЕК займутся созданием «плана Маршалла» для Украины. То есть созданием платформы для восстановления страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.