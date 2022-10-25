Байден перепутал имя нового премьера Британии Сунака 25 октября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 + Байден назвал нового премьер-министра Великобритании «Раши Сануком» Фото: Zuma\TASS Президент США Джо Байден во время поздравления Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании перепутал его имя, назвав Сунака «Раши Санук». Выступление Байдена транслировалось на телеканале C-Span. «Буквально сегодня у нас появились новости из Соединенного Королевства. Раши Санук теперь премьер-министр [Великобритании]. Как сказал бы мой брат: „Иди и разберись“», — сказал Байден в эфире телеканала C-Span. Ранее Карл III назначил Сунака премьер-министром Британии. Новый премьер был на аудиенции у короля Великобритании в Букингемском дворце. В ходе своего первого выступления после вступления в должность Сунак заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис, сообщает RT. Президент США Джо Байден во время поздравления Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании перепутал его имя, назвав Сунака «Раши Санук». Выступление Байдена транслировалось на телеканале C-Span. «Буквально сегодня у нас появились новости из Соединенного Королевства. Раши Санук теперь премьер-министр [Великобритании]. Как сказал бы мой брат: „Иди и разберись“», — сказал Байден в эфире телеканала C-Span. Ранее Карл III назначил Сунака премьер-министром Британии. Новый премьер был на аудиенции у короля Великобритании в Букингемском дворце. В ходе своего первого выступления после вступления в должность Сунак заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям