Стали известны темы переговоров глав МИД России и Турции в Москве

Фидан приедет в Москву, чтобы обсудить с Лавровым судоходство в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров в мае встретится с Министром иностранных дел Турецкой Республики Фиданом
Лавров в мае встретится с Министром иностранных дел Турецкой Республики Фиданом Фото:

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с 25 по 27 мая посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросам российско-украинских переговоров, безопасности судоходства в Черном море и политического диалога в Сирии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

«25-27 мая Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в МИД РФ. Информацию о том, как пройдет встреча дипломатов представители министерства выложили в своем telegram-канале.

В ходе визита, как уточнили в ведомстве, особое внимание будет уделено развитию российско-турецких отношений, обсуждению ситуации вокруг переговоров между Россией и Украиной. Также будут затронуты вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море, а также проблематике налаживания политического диалога в Сирии.

После на 28-29 мая намечена XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На «полях» встречи, Шойгу проведет переговоры с главами делегаций Индии, а также представителей ряда стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. На встречу приглашены также представители США и других стран с недружественной позицией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с 25 по 27 мая посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросам российско-украинских переговоров, безопасности судоходства в Черном море и политического диалога в Сирии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России. «25-27 мая Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в МИД РФ. Информацию о том, как пройдет встреча дипломатов представители министерства выложили в своем telegram-канале. В ходе визита, как уточнили в ведомстве, особое внимание будет уделено развитию российско-турецких отношений, обсуждению ситуации вокруг переговоров между Россией и Украиной. Также будут затронуты вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море, а также проблематике налаживания политического диалога в Сирии. После на 28-29 мая намечена XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На «полях» встречи, Шойгу проведет переговоры с главами делегаций Индии, а также представителей ряда стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. На встречу приглашены также представители США и других стран с недружественной позицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...