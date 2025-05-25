Стали известны темы переговоров глав МИД России и Турции в Москве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с 25 по 27 мая посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросам российско-украинских переговоров, безопасности судоходства в Черном море и политического диалога в Сирии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.
«25-27 мая Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в МИД РФ. Информацию о том, как пройдет встреча дипломатов представители министерства выложили в своем telegram-канале.
В ходе визита, как уточнили в ведомстве, особое внимание будет уделено развитию российско-турецких отношений, обсуждению ситуации вокруг переговоров между Россией и Украиной. Также будут затронуты вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море, а также проблематике налаживания политического диалога в Сирии.
После на 28-29 мая намечена XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На «полях» встречи, Шойгу проведет переговоры с главами делегаций Индии, а также представителей ряда стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. На встречу приглашены также представители США и других стран с недружественной позицией.
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