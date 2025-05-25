Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские военные достигли успехов в Донецкой Народной Республике, освободив населенный пункт Романовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении Минобороны России в telegram-канале ведомства. Успех операции обеспечили активные действия южной группировки войск.
Ранее российские войска освободили в ДНР Новую Полтавку. Операцию провела группировка войск «Центр». Также военные взяли под контроль Ступочки и Отрадное в ДНР и Локню в Сумской области.
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