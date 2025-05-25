Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Романовка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ взяли еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ взяли еще один населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные достигли успехов в Донецкой Народной Республике, освободив населенный пункт Романовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении Минобороны России в telegram-канале ведомства. Успех операции обеспечили активные действия южной группировки войск.

Ранее российские войска освободили в ДНР Новую Полтавку. Операцию провела группировка войск «Центр». Также военные взяли под контроль Ступочки и Отрадное в ДНР и Локню в Сумской области. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные достигли успехов в Донецкой Народной Республике, освободив населенный пункт Романовка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении Минобороны России в telegram-канале ведомства. Успех операции обеспечили активные действия южной группировки войск. Ранее российские войска освободили в ДНР Новую Полтавку. Операцию провела группировка войск «Центр». Также военные взяли под контроль Ступочки и Отрадное в ДНР и Локню в Сумской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...