Строители обвинили курганских чиновников в незаконной попытке пополнить бюджет

Строительная компания требует взыскать с Варгашинского поссовета более 866 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Сити Билдинг» подала в суд на администрацию Варгашинского поссовета Курганской области. Чиновников подозревают в неосновательном обогащении. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных данных. Администрация округа данный факт отрицает.

«ООО „Сити Билдинг“ обратилось в суд с исковым заявлением к администрации Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области о взыскании неосновательного обогащения», — указано в документе. Сумма иска составляет более 866 тысяч рублей.

В ответ на запрос URA.RU в администрации Варгашинского округа сообщили, что заказчик (в лице поссовета) ведет строгий контроль строительства канализационных очистных сооружений, где подрядчиком выступает «Сити Билдинг». «В ходе контрольных мероприятий было выявлено ненадлежащее выполнение работ. Подрядчику администрацией поссовета было указано на необходимость устранения замечаний, а также в соответствии с законодательством и условиями контракта была взыскана неустойка в размере 866,3 тысячи рублей. На данный момент работы на объекте продолжаются», — указано в письме.

По словам главы округа Валерия Яковлева, компания «Сити Билдинг» не согласна с взысканием неустойки, поэтому они решили обжаловать ее в судебном порядке. «Администрация Варгашинского поссовета будет отстаивать в суде правомерное взыскание средств», — отмечает Яковлев.

В разговоре с URA.RU юрист «Сити Билдинг» сообщил, что позиция компании изложена в исковом заявлении. Согласно открытым судебным данным, компания также подала еще один иск в адрес поссовета с требованием взыскать задолженность в размере более 674 тысяч рублей. Судебное разбирательство по этому иску назначено на 1 декабря.