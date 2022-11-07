Свердловские студенты взяли под контроль психологическое состояние мобилизованных

Психологи стараются помочь каждому обратившемуся за поддержкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Психологи Уральского государственного медицинского университета и медицинского колледжа открыли на базе свердловского отделения Красного Креста горячую линию для семей мобилизованных. Cотрудники рассказали URA.RU, что многие свердловчане звонят по их телефонам повторно, чтобы поблагодарить за оказанную помощь.

«Бывают случаи, когда родные и близкие мобилизованных обращаются за психологической помощью несколько раз. Обращаются для того, чтобы избавиться от чувства тревоги, переживаний, иногда перезванивают повторно для того, чтобы поблагодарить. Сотрудники колл-центра всегда готовы помочь, выслушать тех, кто нуждается в помощи», — отметил сотрудник горячей линии.

За психологической помощью на телефон доверия обычно обращаются супруги и матери мобилизованных. «На горячую линию звонят родные и близкие мобилизованных, а иногда и сами мобилизованные. Обычно это матери и жены, крайне редко обращаются отцы. Люди испытают чувство тревоги, страх за жизнь своих сыновей, мужей. Больше всего родные и близкие мобилизованных боятся неизвестности из-за отсутствия связи с родными. Мы стараемся их успокоить», — поделился сотрудник колл-центра.

Помимо психологической помощи, львиная доля вопросов носит юридический характер. В колл-центре делятся актуальными номерами телефонов, по которым люди могут получить ответы на свои вопросы.

Обратиться за поддержкой можно по номерам: (343) 2-290-400; 8-800-101-51-62; 8-922-039-49-20. Также обращения принимаются в WhatsApp по номеру 8-982-665-99-63.

Ранее агентство писало, что специалисты военного следственного управления СК России открыли горячую линию для мобилизованных и для их родственников в Свердловской области. Горячую линию для семей мобилизованных также запустила администрация Екатеринбурга и городская дума.