Мишустин поддержал идеи тамбовского губернатора, дав полмиллиарда рублей

Мишустин выделил Тамбовской области полмиллиарда рублей на благоустройство

26 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил важность работ по благоустройству территорий в регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал реализацию программы по благоустройству 26 территорий в семи городах Тамбовской области, которую инициировал губернатор Максим Егоров. На ее реализацию из федерального бюджета будет выделено 500 миллионов рублей. Такое решение Мишустин принял после рабочей поездки в Тамбов и встречи с главой области Максимом Егоровым в августе этого года. «Все объекты [для участия в программе] определялись при активном участии самих жителей. Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми и занятий физкультурой, сделать сквер или парк», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Он отметил важность продолжения деятельности по благоустройству сотен общественных пространств во всех регионах страны. «Такая работа будет продолжена», — подчеркнул премьер-министр. Региональная программа «Дворы Тамбовщины» была инициирована главой региона Максимом Егоровым в начале 2022 года. Частью направлений программы являются озеленение территорий, обустройство детских и спортивных площадок, а также укладка тротуарной плитки в пешеходных зонах. «Создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений работы моей команды», — заявил Егоров. Он также анонсировал создание новой программы по благоустройству региона «Дорога к дому» в следующем году. «[В рамках нового проекта] приведем в порядок межквартальные пространства, чтобы жизнь в области стала еще комфортнее», — пояснил Егоров.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал реализацию программы по благоустройству 26 территорий в семи городах Тамбовской области, которую инициировал губернатор Максим Егоров. На ее реализацию из федерального бюджета будет выделено 500 миллионов рублей. Такое решение Мишустин принял после рабочей поездки в Тамбов и встречи с главой области Максимом Егоровым в августе этого года. «Все объекты [для участия в программе] определялись при активном участии самих жителей. Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми и занятий физкультурой, сделать сквер или парк», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Он отметил важность продолжения деятельности по благоустройству сотен общественных пространств во всех регионах страны. «Такая работа будет продолжена», — подчеркнул премьер-министр. Региональная программа «Дворы Тамбовщины» была инициирована главой региона Максимом Егоровым в начале 2022 года. Частью направлений программы являются озеленение территорий, обустройство детских и спортивных площадок, а также укладка тротуарной плитки в пешеходных зонах. «Создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений работы моей команды», — заявил Егоров. Он также анонсировал создание новой программы по благоустройству региона «Дорога к дому» в следующем году. «[В рамках нового проекта] приведем в порядок межквартальные пространства, чтобы жизнь в области стала еще комфортнее», — пояснил Егоров.