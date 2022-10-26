Пермская фирма ищет сотрудника для лепки хлеба и уборки мусора

Также сотруднику нужно будет мыть плитку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская компания по продаже натуральных продуктов «Живой выбор» ищет сотрудника, который мог бы совмещать несколько функций: готовить продукты и убирать пол и поверхности кухни одновременно. Вакансия появилась на странице компании в соцсети «ВКонтакте».

«Обязанности по вакансии — это быть на производстве, в самом центре „Живого выбора“. Делать тот самый хлеб из гречки, раскатывать батончики, а иногда вставать на фасовку. Такжже возлагается ответственность следить за чистотой на производстве, мыть светлую плитку после смены и убирать мусор», — указано в объявлении.

Обещают сменный график с почасовой оплатой. В комментариях подписчики задали вопрос: «а разве можно по санитарным нормам сначала делать хлеб и батончики, а затем мыть плитку? Вы за одну зарплату хотите получить два в одном?». Но, ответа автор вопроса не получил, его пригласили на производство увидеть все своими глазами.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирает поваров. Обещают от 23 до 30 тысяч рублей.