Под Челябинском запретили беспилотники и прыжки с парашютом

31 октября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Полеты беспилотного воздушного судна отнесены к деятельности по использованию воздушного пространства Фото: Анна Майорова © URA.RU В Копейске (город-спутник Челябинска) администрация разработала регламент, который запрещает использовать на территории округа полеты беспилотных воздушных судов и парашютные прыжки без получения разрешения. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «Использование беспилотных летательных аппаратов в Копейске без получения всех необходимых разрешений запрещается. Нельзя летать над стадионами, местами скопления людей, объектами, находящимися под особой охраной, такими как опасные и секретные заводы, в зонах аэропортов», — заявили в мэрии. В пресс-службе отмечают, что в Копейске разработан и начал действовать административный регламент «Выдача разрешений на выполнение над территорией Копейского округа авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъемов привязных аэростатов…» Использование воздушного пространства при запуске беспилотного воздушного судна без соответствующего разрешения влечет за собой административную ответственность по статье 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан штраф за полеты без получения разрешения составит до 50 тысяч рублей. Сума штрафа должностных лиц составит — до 150 тысяч рублей. На юридических лиц до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Владельцы беспилотников могут получить услугу по учету воздушных судов в электронной форме с использованием Единого портала госуслуг или Портала учета беспилотных воздушных судов. Для постановки беспилотника на учет необходимо представить заявление с приложением фотографий своего воздушного судна. Учету подлежат беспилотные гражданские суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов.

В Копейске (город-спутник Челябинска) администрация разработала регламент, который запрещает использовать на территории округа полеты беспилотных воздушных судов и парашютные прыжки без получения разрешения. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «Использование беспилотных летательных аппаратов в Копейске без получения всех необходимых разрешений запрещается. Нельзя летать над стадионами, местами скопления людей, объектами, находящимися под особой охраной, такими как опасные и секретные заводы, в зонах аэропортов», — заявили в мэрии. В пресс-службе отмечают, что в Копейске разработан и начал действовать административный регламент «Выдача разрешений на выполнение над территорией Копейского округа авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,15 кг), подъемов привязных аэростатов…» Использование воздушного пространства при запуске беспилотного воздушного судна без соответствующего разрешения влечет за собой административную ответственность по статье 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан штраф за полеты без получения разрешения составит до 50 тысяч рублей. Сума штрафа должностных лиц составит — до 150 тысяч рублей. На юридических лиц до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Владельцы беспилотников могут получить услугу по учету воздушных судов в электронной форме с использованием Единого портала госуслуг или Портала учета беспилотных воздушных судов. Для постановки беспилотника на учет необходимо представить заявление с приложением фотографий своего воздушного судна. Учету подлежат беспилотные гражданские суда с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов.