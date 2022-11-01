01 ноября 2022

Челябинский резервист с фронта записал видеообращение женам и подругам мобилизованных

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Бойцы из Копейска не всегда могут позвонить близким и просят отнестись к этому с пониманием Фото:
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Резервист из Копейска (Челябинская область) Евгений Волосов записал видеообращение с передовой, в котором обратился к женам и подругам мобилизованных. Под звуки артиллерийской канонады Волосов просит не «трепать душу» бойцам по поводу их редких звонков домой.

«Девушки, жены дорогие — здесь нет возможности каждый день выходить на связь. Войдите в положение, и не трепите душу своим родным и мужьям. Не требуйте, чтобы мы каждый день созванивались. Здесь не телеграфная будка и не переговорная», — говорит Волосов в видеообращении в своем telegram-канале.

Мобилизованный блогер отметил, что челябинские бойцы чувствуют мощную поддержку из тыла от своих жен и подруг. Он также передал пламенный привет за всех ребят. «Не все могут позвонить родным и близким, мы не на гражданке. Не верьте слухам, что нас наказали и по этой причине мы не выходим на связь. Не верьте засранцам, мы сами накажем, кого хочешь», — заявил Волосов.

Ранее Волосов передал видеопривет с передовой в конце октября. На кадрах был запечатлен быт защитников: обеденный стол и скамьи из армейских ящиков, окопы, бронетранспортер и рюкзаки со спальниками.

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Резервист из Копейска (Челябинская область) Евгений Волосов записал видеообращение с передовой, в котором обратился к женам и подругам мобилизованных. Под звуки артиллерийской канонады Волосов просит не «трепать душу» бойцам по поводу их редких звонков домой. «Девушки, жены дорогие — здесь нет возможности каждый день выходить на связь. Войдите в положение, и не трепите душу своим родным и мужьям. Не требуйте, чтобы мы каждый день созванивались. Здесь не телеграфная будка и не переговорная», — говорит Волосов в видеообращении в своем telegram-канале. Мобилизованный блогер отметил, что челябинские бойцы чувствуют мощную поддержку из тыла от своих жен и подруг. Он также передал пламенный привет за всех ребят. «Не все могут позвонить родным и близким, мы не на гражданке. Не верьте слухам, что нас наказали и по этой причине мы не выходим на связь. Не верьте засранцам, мы сами накажем, кого хочешь», — заявил Волосов. Ранее Волосов передал видеопривет с передовой в конце октября. На кадрах был запечатлен быт защитников: обеденный стол и скамьи из армейских ящиков, окопы, бронетранспортер и рюкзаки со спальниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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