07 ноября 2022

Делегация подшефной Макеевки посетила детский технопарк в ХМАО

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Общественная приемка крупнейшего в ХМАО технопарка Кванториум. Сургут, кванториум, технополис
Делегация из Макеевки посетила детский технопарк «Кванториум» Фото:
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Представители подшефной Макеевки (ДНР) в рамках визита в Югру посетили детский технопарк «Кванториум» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально».

«Россия далеко ушла вперед. Мы, Макеевка, вся Донецкая народная республика, хотим двигаться не медленными шагами, а с вашей помощью гораздо быстрее. Очень хочется, чтобы наши дети имели такую же возможность, которую имеют ваши», — рассказала заместитель главы администрации Макеевки Ирина Лях во время посещения учреждения.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Он приехал в составе делегации, которая проведет в регионе два дня и обсудит с окружными властями планы сотрудничества.

О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Губернатор Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

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Представители подшефной Макеевки (ДНР) в рамках визита в Югру посетили детский технопарк «Кванториум» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Россия далеко ушла вперед. Мы, Макеевка, вся Донецкая народная республика, хотим двигаться не медленными шагами, а с вашей помощью гораздо быстрее. Очень хочется, чтобы наши дети имели такую же возможность, которую имеют ваши», — рассказала заместитель главы администрации Макеевки Ирина Лях во время посещения учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Он приехал в составе делегации, которая проведет в регионе два дня и обсудит с окружными властями планы сотрудничества. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Губернатор Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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