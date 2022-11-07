Делегация подшефной Макеевки посетила детский технопарк в ХМАО

08 ноября 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Делегация из Макеевки посетила детский технопарк «Кванториум» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители подшефной Макеевки (ДНР) в рамках визита в Югру посетили детский технопарк «Кванториум» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Россия далеко ушла вперед. Мы, Макеевка, вся Донецкая народная республика, хотим двигаться не медленными шагами, а с вашей помощью гораздо быстрее. Очень хочется, чтобы наши дети имели такую же возможность, которую имеют ваши», — рассказала заместитель главы администрации Макеевки Ирина Лях во время посещения учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Он приехал в составе делегации, которая проведет в регионе два дня и обсудит с окружными властями планы сотрудничества. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Губернатор Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

Представители подшефной Макеевки (ДНР) в рамках визита в Югру посетили детский технопарк «Кванториум» в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Россия далеко ушла вперед. Мы, Макеевка, вся Донецкая народная республика, хотим двигаться не медленными шагами, а с вашей помощью гораздо быстрее. Очень хочется, чтобы наши дети имели такую же возможность, которую имеют ваши», — рассказала заместитель главы администрации Макеевки Ирина Лях во время посещения учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Он приехал в составе делегации, которая проведет в регионе два дня и обсудит с окружными властями планы сотрудничества. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Губернатор Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.