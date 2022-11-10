Из-за работ над новым высотным комплексом на два года частично перекрыли улицу Вайнера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга сняла последнюю преграду для строительства нового здания свердловского УФСБ в центре города. Чиновники по просьбе силовиков поменяли статус небольшого (144 квадратных метра) участка под зданием теплопункта, которое, вероятно, будут сносить.

Сейчас земля имеет статус Ц-1 (общественно деловая зона городского центра). «В целях эффективного использования данного земельного участка и объектов управления, расположенных в его границах, просим изменить территориальную зону с ЦС-1 на зону режимных объектов ограниченного доступа (СО-2)», — указано в обращении замначальника УФСБ Баянова В. С. на имя вице-мэра Рустама Галямова.

То же самое заложено и в проекте планировки территории, который в 2019 году согласовывал тогдашний мэр Александр Высокинский (ныне сенатор). «Наличие даже столь расхождения в документах (о статусе участка) могло стать преградой для дальнейших работ», — поделился собеседник на строительном рынке.

«Городская комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки (в нее входят чиновники, депутаты и девелоперы — прим. URA.RU) запрос УФСБ удовлетворила», — поделился один из участников совещания. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.

О том, что УФСБ построит новый комплекс зданий на ул. Вайнера, стало известно несколько лет назад. Проведение работ ведомство доверило дочерней структуре УГМК.

Для начала работ статус участка необходимо было унифицировать Фото: материалы комиссии по ПЗЗ