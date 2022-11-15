15 ноября 2022

Ветеран ЧВК «Вагнер» из ХМАО описал геройский поступок однополчанина

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
В перестрелке бойцу пришлось очень сложно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ветеран ЧВК «Вагнер» из ХМАО с позывным «Князь» рассказал о геройском поступке однополчанина, который пожертвовал собой, чтобы не сдаваться в плен во время спецоперации. Корреспондент URA.RU записал историю военного специалиста.

«Был у нас случай, когда были мы в Мариуполе. И тоже был у нас парень, сколько ему? Около тридцати, получается. И произошла такая ситуация, что его зажали и он вроде отстреливался, отстреливался, вел контактный бой, когда мы были на зачистке, а его зажали. И не подошла к нему вовремя помощь — не смогли. И он принял решение — достал гранату и пожертвовал собой. Человек не побоялся и не захотел в плен сдаваться. Хотя это был его первый и последний бой», — рассказал вагнеровец.

Ветеран ЧВК с позывным «Князь» уже больше десяти лет служит России в составе компании. Боец чудом остался жив при взрыве боевой машины пехоты, потеряв семь товарищей. После адаптации он рвется участвовать в специальной военной операции на Украине.

Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь» предупредил о главной опасности, которая может грозить мобилизованным на фронте. Речь идет о минах, большинство из которых враг искусно маскирует.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Ветеран ЧВК «Вагнер» из ХМАО с позывным «Князь» рассказал о геройском поступке однополчанина, который пожертвовал собой, чтобы не сдаваться в плен во время спецоперации. Корреспондент URA.RU записал историю военного специалиста. «Был у нас случай, когда были мы в Мариуполе. И тоже был у нас парень, сколько ему? Около тридцати, получается. И произошла такая ситуация, что его зажали и он вроде отстреливался, отстреливался, вел контактный бой, когда мы были на зачистке, а его зажали. И не подошла к нему вовремя помощь — не смогли. И он принял решение — достал гранату и пожертвовал собой. Человек не побоялся и не захотел в плен сдаваться. Хотя это был его первый и последний бой», — рассказал вагнеровец. Ветеран ЧВК с позывным «Князь» уже больше десяти лет служит России в составе компании. Боец чудом остался жив при взрыве боевой машины пехоты, потеряв семь товарищей. После адаптации он рвется участвовать в специальной военной операции на Украине. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь» предупредил о главной опасности, которая может грозить мобилизованным на фронте. Речь идет о минах, большинство из которых враг искусно маскирует. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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