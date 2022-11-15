15 ноября 2022

Жители ХМАО собрали инструмент для военных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, сво, наемники
В Югорске и Советском районе собрали груз для военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Югорска (ХМАО) собрали газовые горелки, аптечки и инструмент для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«Для наших защитников собраны аптечки, штыковые лопаты, шанцевые инструменты, газовые горелки и газовые баллоны. Гульнара Шредер вместе с волонтерами своими руками сделали окопные свечи, а специалисты градообразующего предприятия — жесткие сцепки для перемещения тяжелой техники», — сообщили в мэрии.

В Советском районе также собраны посылки для военных, сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков. «Сегодня мы отправили от жителей сборный груз для наших военнослужащих. Также несколько добровольцев отправилось на службу в ряды Вооруженных Сил России для участия в СВО», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Урае (ХМАО) собирают груз для мобилизованных. В списке необходимых вещей значатся горелки, плиты и газовые баллоны.

О спецоперация на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация территорий.

В Югорске собрали груз для военных
Для военных на местном предприятии изготовили буксировочные штанги для жесткой сцепки

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Жители Югорска (ХМАО) собрали газовые горелки, аптечки и инструмент для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Для наших защитников собраны аптечки, штыковые лопаты, шанцевые инструменты, газовые горелки и газовые баллоны. Гульнара Шредер вместе с волонтерами своими руками сделали окопные свечи, а специалисты градообразующего предприятия — жесткие сцепки для перемещения тяжелой техники», — сообщили в мэрии. В Советском районе также собраны посылки для военных, сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков. «Сегодня мы отправили от жителей сборный груз для наших военнослужащих. Также несколько добровольцев отправилось на службу в ряды Вооруженных Сил России для участия в СВО», — добавил мэр. Ранее сообщалось, что в Урае (ХМАО) собирают груз для мобилизованных. В списке необходимых вещей значатся горелки, плиты и газовые баллоны. О спецоперация на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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