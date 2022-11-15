Жители ХМАО собрали инструмент для военных. Фото

16 ноября 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

В Югорске и Советском районе собрали груз для военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Югорска (ХМАО) собрали газовые горелки, аптечки и инструмент для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Для наших защитников собраны аптечки, штыковые лопаты, шанцевые инструменты, газовые горелки и газовые баллоны. Гульнара Шредер вместе с волонтерами своими руками сделали окопные свечи, а специалисты градообразующего предприятия — жесткие сцепки для перемещения тяжелой техники», — сообщили в мэрии. В Советском районе также собраны посылки для военных, сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков. «Сегодня мы отправили от жителей сборный груз для наших военнослужащих. Также несколько добровольцев отправилось на службу в ряды Вооруженных Сил России для участия в СВО», — добавил мэр. Ранее сообщалось, что в Урае (ХМАО) собирают груз для мобилизованных. В списке необходимых вещей значатся горелки, плиты и газовые баллоны. О спецоперация на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация территорий. В Югорске собрали груз для военных Тelegram-канал «Наш Югорск» Для военных на местном предприятии изготовили буксировочные штанги для жесткой сцепки Тelegram-канал «Наш Югорск»

Жители Югорска (ХМАО) собрали газовые горелки, аптечки и инструмент для военнослужащих. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Для наших защитников собраны аптечки, штыковые лопаты, шанцевые инструменты, газовые горелки и газовые баллоны. Гульнара Шредер вместе с волонтерами своими руками сделали окопные свечи, а специалисты градообразующего предприятия — жесткие сцепки для перемещения тяжелой техники», — сообщили в мэрии. В Советском районе также собраны посылки для военных, сообщил глава муниципалитета Евгений Буренков. «Сегодня мы отправили от жителей сборный груз для наших военнослужащих. Также несколько добровольцев отправилось на службу в ряды Вооруженных Сил России для участия в СВО», — добавил мэр. Ранее сообщалось, что в Урае (ХМАО) собирают груз для мобилизованных. В списке необходимых вещей значатся горелки, плиты и газовые баллоны. О спецоперация на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели — защита мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация территорий.