Свердловский солдат погиб в спецоперации на Украине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
Клим Никитин был добрым и ответственным человеком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб Клим Никитин из Новоуральска (Свердловская область). Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации погиб новоуралец Никитин Клим Денисович. Ему было 24 года», — написал мэр.

В мае 2017 году Клим Никитин был призван на срочную службу, после он подписал контракт и служил стрелком до марта 2021 года. Родные и друзья Клима описывают его, как спокойного, тактичного, доброго, порядочного и ответственного человека.

«Мужчина с большой буквы и патриот своей Родины. Выражаю соболезнования родным Клима Денисовича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны», — добавил Тюменцев.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.

Климу Никитину было 24 года
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб Клим Никитин из Новоуральска (Свердловская область). Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации погиб новоуралец Никитин Клим Денисович. Ему было 24 года», — написал мэр. В мае 2017 году Клим Никитин был призван на срочную службу, после он подписал контракт и служил стрелком до марта 2021 года. Родные и друзья Клима описывают его, как спокойного, тактичного, доброго, порядочного и ответственного человека. «Мужчина с большой буквы и патриот своей Родины. Выражаю соболезнования родным Клима Денисовича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны», — добавил Тюменцев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...