Клим Никитин был добрым и ответственным человеком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе проведения спецоперации погиб Клим Никитин из Новоуральска (Свердловская область). Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации погиб новоуралец Никитин Клим Денисович. Ему было 24 года», — написал мэр.

В мае 2017 году Клим Никитин был призван на срочную службу, после он подписал контракт и служил стрелком до марта 2021 года. Родные и друзья Клима описывают его, как спокойного, тактичного, доброго, порядочного и ответственного человека.

«Мужчина с большой буквы и патриот своей Родины. Выражаю соболезнования родным Клима Денисовича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны», — добавил Тюменцев.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.