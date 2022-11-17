На Украине в ходе проведения спецоперации погиб Клим Никитин из Новоуральска (Свердловская область). Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации погиб новоуралец Никитин Клим Денисович. Ему было 24 года», — написал мэр.
В мае 2017 году Клим Никитин был призван на срочную службу, после он подписал контракт и служил стрелком до марта 2021 года. Родные и друзья Клима описывают его, как спокойного, тактичного, доброго, порядочного и ответственного человека.
«Мужчина с большой буквы и патриот своей Родины. Выражаю соболезнования родным Клима Денисовича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны», — добавил Тюменцев.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.
Климу Никитину было 24 года
Фото: страница Вячеслава Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»
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На Украине в ходе проведения спецоперации погиб Клим Никитин из Новоуральска (Свердловская область). Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации погиб новоуралец Никитин Клим Денисович. Ему было 24 года», — написал мэр. В мае 2017 году Клим Никитин был призван на срочную службу, после он подписал контракт и служил стрелком до марта 2021 года. Родные и друзья Клима описывают его, как спокойного, тактичного, доброго, порядочного и ответственного человека. «Мужчина с большой буквы и патриот своей Родины. Выражаю соболезнования родным Клима Денисовича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны», — добавил Тюменцев. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.