В Челябинске показали третью модификацию робота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площадке экономического форума в Челябинске показали воздушного робота на гусеничном ходу. Как URA.RU сообщил директор компании-создателя Михаил Гранатов, машина многофункциональна: может работать на выставках и выполнять работы по дому.

«Создали два отдельных проекта: надувной робот и гусеничный движитель на базе шаговых двигателей от гироскутеров. Оборудование можно задействовать в маркетинговых целях на выставках и привлекать к различным физическим работам», — отметил URA.RU Гранатов.

Техника работает от сети 220 вольт. Робот может преодолевать сугробы высотой до 35-40 см. Созданные разработки позволяют формировать карту местности, оперировать компьютерным зрением и тащить за собой автомобиль весом до двух тонн. Робот на гусеницах и модуль связи пока работают отдельно: сейчас в «Академии „Робозум“» занимаются совмещением модулей.

Система навигации оборудования позволяет действовать без обращения к спутникам. Чтобы передавать получаемую информацию, робот с помощью wi-fi связывается с сервером. В настоящее время функционал связи расширили: появился канал передачи данных через систему GPRS.

Создано несколько образцов разработанного оборудования. В школе робототехники их совершенствуют, не исключая сотрудничества с партнерами со стороны.