Пермяки возмущены родителями, которые сфотографировали ребенка с сигаретой во рту

20 ноября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

В семью был отправлен сотрудник ПДН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Пермского края возмутились фотографиями ребенка с сигаретой во рту. Родителей девочки, которые проживают в деревне Сылвож (Кудымкарский округ), постоянно видят в состоянии алкогольного опьянения, сообщает подписчица, пожелавшая остаться анонимной, в паблике «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Родителей постоянно видят в состоянии алкогольного опьянения. У женщины четверо детей, на двоих она уже лишена родительских прав, еще двое проживают с ней и ее сожителем. Детей с раннего возраста приучают к сигаретам», — пишет анонимная подписчица паблика «ЧП и ДТП Пермь». Комментаторы возмутились ситуацией, а некоторые из них пишут, что детей у таких родителей нужно забирать. «Это не родители. У них нужно забрать детей. И даже если заберут, то она [мать девочки] нарожает снова», — возмущается Любовь Ильиных. Мать девочки, которую зовут Анжела, рассказала, что на самом деле она не пьет и ей мстит ее мама с подругой из-за ссоры. «По моим догадкам — фотографии слили в интернет моя мама с подругой. Она мне мстит из-за ссоры. На самом деле я не пью, и каждый месяц меня проверяют органы опеки», — рассказала она «Комсомольской правде». По словам Анжелы, фотографии были сделаны давно и «по приколу». В министерстве социального развития Пермского края сообщили, что в семью был отправлен сотрудник ПДН. На данный момент в ситуации разбираются. Также в полиции Кудымкара сообщили о начале проверки. «Сотрудники выехали по месту жительства семьи для проверки условий проживания детей», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что пьяная жительница Перми едва не перевернула коляску с ребенком. Ее старший ребенок просил очевидца о помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края возмутились фотографиями ребенка с сигаретой во рту. Родителей девочки, которые проживают в деревне Сылвож (Кудымкарский округ), постоянно видят в состоянии алкогольного опьянения, сообщает подписчица, пожелавшая остаться анонимной, в паблике «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Родителей постоянно видят в состоянии алкогольного опьянения. У женщины четверо детей, на двоих она уже лишена родительских прав, еще двое проживают с ней и ее сожителем. Детей с раннего возраста приучают к сигаретам», — пишет анонимная подписчица паблика «ЧП и ДТП Пермь». Комментаторы возмутились ситуацией, а некоторые из них пишут, что детей у таких родителей нужно забирать. «Это не родители. У них нужно забрать детей. И даже если заберут, то она [мать девочки] нарожает снова», — возмущается Любовь Ильиных. Мать девочки, которую зовут Анжела, рассказала, что на самом деле она не пьет и ей мстит ее мама с подругой из-за ссоры. «По моим догадкам — фотографии слили в интернет моя мама с подругой. Она мне мстит из-за ссоры. На самом деле я не пью, и каждый месяц меня проверяют органы опеки», — рассказала она «Комсомольской правде». По словам Анжелы, фотографии были сделаны давно и «по приколу». В министерстве социального развития Пермского края сообщили, что в семью был отправлен сотрудник ПДН. На данный момент в ситуации разбираются. Также в полиции Кудымкара сообщили о начале проверки. «Сотрудники выехали по месту жительства семьи для проверки условий проживания детей», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что пьяная жительница Перми едва не перевернула коляску с ребенком. Ее старший ребенок просил очевидца о помощи.