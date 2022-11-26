Зеленский собирается уничтожить свой народ, считает один из пользователей Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что окончание конфликта на Украине возможно только при выводе российских войск. Читатели британской газеты Daily Mail высказались по этому поводу.

«Зеленского нужно отстранить от власти. Он понимает, что Украина уже не в том состоянии, чтобы ставить ультиматумы?» — считает один из пользователей.

Другой читатель отмечает, что для восстановления Украины потребуется гораздо больше денег, чем получает Киев от военной помощи. «Проглоти свою гордость, клоун, и пойди на уступки России», — дополнил он.

Третий пользователь подытоживает словами: «Кураторы из США и Великобритании финансируют его [Зеленского] войну до тех пор, пока не погибнет последний украинец». Пользователь заявляет, что Зеленский собирается уничтожить свой народ.

Зеленский не раз заявлял об отказе от переговоров с Россией. Позже он узаконил свое решение. В Госдуме РФ отметили, что никаких переговоров с Зеленским быть не должно. Политологи отмечают, что не стоит питать иллюзий насчет переговоров РФ и Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей».