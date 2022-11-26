Теплые вещи и обувь помогут военным согреться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска Челябинской области в мороз отвезли теплые вещи в Чебаркуль для зенитчиков, которые готовятся к отправке на передовую. Об этом сообщили в соцсетях.

«Наши волонтеры в самую непогоду доставили груз в Чебаркуль для ребят-зенитчиков, готовящихся к отправке за ленточку. Теперь ребятам морозы не страшны!» — говорится в сообщении группы «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В состав груза вошли теплые вещи, обувь с теплыми стельками, тактические перчатки, медикаменты и многое другое. Также были отправлены карабины и веревки — их попросили сами военные, так как с их помощью можно транспортировать раненых с поля боя.

Жители многих регионов России с начала проведения спецоперации начали собирать и отправлять на передовую посылки с нужными вещами. Благодаря обратной связи с военными в тылу знают, чем необходимо помочь в первую очередь.