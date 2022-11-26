26 ноября 2022
25 ноября 2022

Челябинцы в мороз доставили теплые вещи военным-зенитчикам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, военные, солдаты, призыв, призывники, снегопад
Теплые вещи и обувь помогут военным согреться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска Челябинской области в мороз отвезли теплые вещи в Чебаркуль для зенитчиков, которые готовятся к отправке на передовую. Об этом сообщили в соцсетях.

«Наши волонтеры в самую непогоду доставили груз в Чебаркуль для ребят-зенитчиков, готовящихся к отправке за ленточку. Теперь ребятам морозы не страшны!» — говорится в сообщении группы «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В состав груза вошли теплые вещи, обувь с теплыми стельками, тактические перчатки, медикаменты и многое другое. Также были отправлены карабины и веревки — их попросили сами военные, так как с их помощью можно транспортировать раненых с поля боя.

Жители многих регионов России с начала проведения спецоперации начали собирать и отправлять на передовую посылки с нужными вещами. Благодаря обратной связи с военными в тылу знают, чем необходимо помочь в первую очередь.

Теплые вещи, спальники, обувь и многое другое отправлено в Чебаркуль

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Жители Копейска Челябинской области в мороз отвезли теплые вещи в Чебаркуль для зенитчиков, которые готовятся к отправке на передовую. Об этом сообщили в соцсетях. «Наши волонтеры в самую непогоду доставили груз в Чебаркуль для ребят-зенитчиков, готовящихся к отправке за ленточку. Теперь ребятам морозы не страшны!» — говорится в сообщении группы «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В состав груза вошли теплые вещи, обувь с теплыми стельками, тактические перчатки, медикаменты и многое другое. Также были отправлены карабины и веревки — их попросили сами военные, так как с их помощью можно транспортировать раненых с поля боя. Жители многих регионов России с начала проведения спецоперации начали собирать и отправлять на передовую посылки с нужными вещами. Благодаря обратной связи с военными в тылу знают, чем необходимо помочь в первую очередь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...