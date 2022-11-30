Под Екатеринбургом продают железнодорожный комплекс за 75 миллионов рублей. Фото

30 ноября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Стоимость железнодорожного комплекса — 75 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов Под Екатеринбургом, между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом, продают железнодорожный комплекс для поставки материалов для строительства трассы Москва — Казань — Екатеринбург и федеральной дороги Пермь — Екатеринбург за 75 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке Avito. «Предлагаем приобрести уникальный на Среднем Урале железнодорожный грузовой двор для поставки НСМ, цемента и других материалов на строительство продолжения М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, федеральную трассу Р-242. Цена продажи 75 миллионов рублей», — следует из объявления. К железнодорожному комплексу прилагаются 22 вагона, ангар площадью 400 квадратных метров и весы на 200 тонн. Также в объявлении указано, что на объекте имеется 1,7 километра собственных железнодорожных путей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге дочерняя компания «РЖД» продает здание с общежитием, в котором могут проживать 18 человек. Первоначальная цена объекта — 50 миллионов рублей. Фото: Avito Фото: Avito Фото: Avito

Под Екатеринбургом, между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом, продают железнодорожный комплекс для поставки материалов для строительства трассы Москва — Казань — Екатеринбург и федеральной дороги Пермь — Екатеринбург за 75 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке Avito. «Предлагаем приобрести уникальный на Среднем Урале железнодорожный грузовой двор для поставки НСМ, цемента и других материалов на строительство продолжения М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, федеральную трассу Р-242. Цена продажи 75 миллионов рублей», — следует из объявления. К железнодорожному комплексу прилагаются 22 вагона, ангар площадью 400 квадратных метров и весы на 200 тонн. Также в объявлении указано, что на объекте имеется 1,7 километра собственных железнодорожных путей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге дочерняя компания «РЖД» продает здание с общежитием, в котором могут проживать 18 человек. Первоначальная цена объекта — 50 миллионов рублей.