Под Екатеринбургом продают железнодорожный комплекс за 75 миллионов рублей. Фото

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Открытие мурала памяти погибшего в СВО офицера ОМОН Дениса Николаевича Соколова, ул.Транспортная 19. Пермь, сортировка, железная дорога, трансиб, пермский омон, соколов денис
Стоимость железнодорожного комплекса — 75 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Под Екатеринбургом, между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом, продают железнодорожный комплекс для поставки материалов для строительства трассы Москва — Казань — Екатеринбург и федеральной дороги Пермь — Екатеринбург за 75 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке Avito.

«Предлагаем приобрести уникальный на Среднем Урале железнодорожный грузовой двор для поставки НСМ, цемента и других материалов на строительство продолжения М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, федеральную трассу Р-242. Цена продажи 75 миллионов рублей», — следует из объявления.

К железнодорожному комплексу прилагаются 22 вагона, ангар площадью 400 квадратных метров и весы на 200 тонн. Также в объявлении указано, что на объекте имеется 1,7 километра собственных железнодорожных путей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге дочерняя компания «РЖД» продает здание с общежитием, в котором могут проживать 18 человек. Первоначальная цена объекта — 50 миллионов рублей.

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Под Екатеринбургом, между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом, продают железнодорожный комплекс для поставки материалов для строительства трассы Москва — Казань — Екатеринбург и федеральной дороги Пермь — Екатеринбург за 75 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке Avito. «Предлагаем приобрести уникальный на Среднем Урале железнодорожный грузовой двор для поставки НСМ, цемента и других материалов на строительство продолжения М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, федеральную трассу Р-242. Цена продажи 75 миллионов рублей», — следует из объявления. К железнодорожному комплексу прилагаются 22 вагона, ангар площадью 400 квадратных метров и весы на 200 тонн. Также в объявлении указано, что на объекте имеется 1,7 километра собственных железнодорожных путей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге дочерняя компания «РЖД» продает здание с общежитием, в котором могут проживать 18 человек. Первоначальная цена объекта — 50 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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