Жительница ДНР рассказала об угрозе со стороны Киева

Жительница ДНР: если бы не Россия, киевский режим стер бы нас с лица Земли
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Жительница ДНР поблагодарила российскую армию за спасение от киевского режима Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина стерла бы жителей ДНР с лица земли, если бы российская армия не пришла на помощь и не начала спецоперацию. Об этом заявила жительница Донецкой народной республики Ирина Макаренко.

«Мы рады, что ДНР вошла в состав России. Мы становимся более защищенными. Без России Украина стерла бы нас с лица Земли. Мы понимаем, что нас не отдадут, что мы нужны России. Верим, что российская армия нас защитит», — поблагодарила российских солдат Ирина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Девушка отметила, что спецоперация была необходима для того, чтобы защитить мирных жителей.

Ранее власти ДНР сообщили о существенном продвижении армии РФ, которая уже взяла под свой контроль основные дороги артемовского направления в Донецкой народной республике. Кроме того, российскими солдатами был взят под контроль населенный пункт Белогоровка в ДНР.

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Украина стерла бы жителей ДНР с лица земли, если бы российская армия не пришла на помощь и не начала спецоперацию. Об этом заявила жительница Донецкой народной республики Ирина Макаренко. «Мы рады, что ДНР вошла в состав России. Мы становимся более защищенными. Без России Украина стерла бы нас с лица Земли. Мы понимаем, что нас не отдадут, что мы нужны России. Верим, что российская армия нас защитит», — поблагодарила российских солдат Ирина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Девушка отметила, что спецоперация была необходима для того, чтобы защитить мирных жителей. Ранее власти ДНР сообщили о существенном продвижении армии РФ, которая уже взяла под свой контроль основные дороги артемовского направления в Донецкой народной республике. Кроме того, российскими солдатами был взят под контроль населенный пункт Белогоровка в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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