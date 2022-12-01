В Турции оценили шансы закончить конфликт на Украине переговорами

Глава МИД Турции Чавушоглу: конфликт на Украине реально уладить переговорами
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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
В Турции отметили реалистичность решения конфликта на Украине путем переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российско-украинский конфликт возможно уладить путем переговоров при определенных условиях. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав дипведомств стран Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Турция считает реалистичным урегулирование ситуации на Украине с помощью переговоров, если будет дан шанс дипломатии», — заявил Чавушоглу. Трансляция его выступления велась на официальном сайте ОБСЕ.

За урегулирование конфликта на Украине путем переговоров выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявлял, что страна сделает для этого все, передает RT. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заявил об открытости страны к переговорам. При этом, российские власти подчеркивали, что в любых переговорах Россия будет отставать свои цели и добиваться их, сообщает «Национальная служба новостей».

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Российско-украинский конфликт возможно уладить путем переговоров при определенных условиях. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав дипведомств стран Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Турция считает реалистичным урегулирование ситуации на Украине с помощью переговоров, если будет дан шанс дипломатии», — заявил Чавушоглу. Трансляция его выступления велась на официальном сайте ОБСЕ. За урегулирование конфликта на Украине путем переговоров выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявлял, что страна сделает для этого все, передает RT. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заявил об открытости страны к переговорам. При этом, российские власти подчеркивали, что в любых переговорах Россия будет отставать свои цели и добиваться их, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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