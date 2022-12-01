В Турции оценили шансы закончить конфликт на Украине переговорами

Российско-украинский конфликт возможно уладить путем переговоров при определенных условиях. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав дипведомств стран Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Турция считает реалистичным урегулирование ситуации на Украине с помощью переговоров, если будет дан шанс дипломатии», — заявил Чавушоглу. Трансляция его выступления велась на официальном сайте ОБСЕ.
За урегулирование конфликта на Украине путем переговоров выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявлял, что страна сделает для этого все, передает RT. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заявил об открытости страны к переговорам. При этом, российские власти подчеркивали, что в любых переговорах Россия будет отставать свои цели и добиваться их, сообщает «Национальная служба новостей».
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Российско-украинский конфликт возможно уладить путем переговоров при определенных условиях. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав дипведомств стран Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Турция считает реалистичным урегулирование ситуации на Украине с помощью переговоров, если будет дан шанс дипломатии», — заявил Чавушоглу. Трансляция его выступления велась на официальном сайте ОБСЕ. За урегулирование конфликта на Украине путем переговоров выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявлял, что страна сделает для этого все, передает RT. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заявил об открытости страны к переговорам. При этом, российские власти подчеркивали, что в любых переговорах Россия будет отставать свои цели и добиваться их, сообщает «Национальная служба новостей».