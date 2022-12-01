Лавров уличил Киев во вранье по поводу переговоров с Россией

01 декабря 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Лавров вновь подчеркнул открытость России к переговорам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разговоры о том, что Россия просит о переговорах с Украиной для того, чтобы выиграть время — откровенная ложь. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. «Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции — это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ. Он подчеркнул, что Россия всегда выражала свою открытость к переговорам, однако сама никого о них не просила. Ранее российские власти неоднократно заявляли о своей открытости к переговорам. При этом они подчеркивали, что в любых переговорах Россия будет добиваться и отставать свои цели. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее отказался от переговоров с российской стороной. По его мнению, Россия «ищет передышки» для того, чтобы восстановить свои силы, а не завершения конфликта

Разговоры о том, что Россия просит о переговорах с Украиной для того, чтобы выиграть время — откровенная ложь. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. «Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции — это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ. Он подчеркнул, что Россия всегда выражала свою открытость к переговорам, однако сама никого о них не просила. Ранее российские власти неоднократно заявляли о своей открытости к переговорам. При этом они подчеркивали, что в любых переговорах Россия будет добиваться и отставать свои цели. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее отказался от переговоров с российской стороной. По его мнению, Россия «ищет передышки» для того, чтобы восстановить свои силы, а не завершения конфликта